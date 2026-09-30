Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da daimi statüde istihdam edilmek üzere 61 işçi alımı gerçekleştirecek.
TTK'nin işçi alımına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ZONGULDAK'A 57 İŞÇİ ALINACAK
2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında yapılacak alımlarda, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57 işçi istihdam edilecek.
Zonguldak'ta alınacak işçilerin kadro ve sayıları şöyle:
2 kuvvetli akım tesisatçısı
5 kaynakçı
1 numuneci (maden ocağı)
18 mekanizasyon-pres işçisi
16 mekaniker (kompresör)
9 şoför-yük taşıma
2 tren makinisti
2 vinç operatörü
2 gemici
BARTIN'A 4 İŞÇİ ALINACAK
Bartın İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilecek alımlarda ise 4 kişi daimi statüde işe alınacak.
Bartın'daki kadrolar, 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisinden oluşacak.
BAŞVURULAR 5-9 EKİM'DE YAPILACAK
TTK'nin işçi alımına ilişkin başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim tarihlerinde yayımlanacak ilanlar üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından işe alınacak adayların belirlenmesi için 20 Ekim'de elektronik kura çekimi yapılacak.