Kaynak: Diğer

800 milyar liralık devasa boyutlara ulaşan fon skandalına ilişkin detayları kaleme alan ekonomist Alaattin Aktaş, Tera’nın TLY fonundaki süreci kronolojik verilerle Ekonomim'deki köşesine taşıdı.

Skandalın sadece fonlarla sınırlı kalmadığını ve Borsa İstanbul’a da yansıdığını belirten Aktaş, tablonun vehametini şu ifadelerle dile getirdi:

“Fon vurgununun boyutu 800 milyar lira dolayında. Ama bu sorun, Borsa’da da çok büyük bir düşüşe yol açtı. Özellikle sorunlu fonların bünyesine konulan hisse senetlerini gidip doğrudan Borsa’dan alanlar bu hisse senetlerini günlerdir taban taban gittiği ve bu fiyattan bile satmaları mümkün olmadığı için çok büyük bir kayba uğradı. Vatandaş, zarar etmeyi göze alarak bile çıkmak istese bu senetlerde adeta hiç işlem olmuyor. Bu şekilde ortaya çıkan kaybın boyutunu ve bunun kaç yatırımcıyı ilgilendirdiğini kimse bilmiyor.”

TLY FONU ADIM ADIM NASIL BÜYÜDÜ?

Tera’nın TLY fonunun 270 milyar liralık büyüklüğüyle 800 milyar liralık toplam skandal içinde tek başına çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre Lostar'ın derlediği veriler ışığında süreçteki rakamsal değişimi şöyle sıraladı:

HALKA AÇILMADAN ÖNCE

“Bu fonun halka açılmadan önceki yatırımcı sayısı 161, birim fiyat 574 lira, fonun büyüklüğü ise 30 milyar lira.”

2025 SON ÇEYREK

“Sorun 2025’in son çeyreğinde belirlenmiş... Son çeyrek olarak eylülün ortasını alalım; yatırımcı sayısı 161’den 22 bine fırlamış, birim fiyat da 574 liradan 1.321 liraya çıkmış.”

4 KASIM 2025 (BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI)

“Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘Manipülasyona izin verilmeyecek’ açıklamasını yaptığı 4 Kasım’da artık yatırımcı sayısı 47 bin, birim fiyat 2.453 lira. Eylül ortasından beri yalnızca bir buçuk ayda olmuş bu hareket.”

ŞUBAT 2026 (KURUM GÖRÜŞLERİ AŞAMASI)

“Rehber hazırlıkları bir dizi yazışmayla ilerliyor. Şubatte TSPB ve MKK’dan görüş istendiğinde yatırımcı sayısı 50 bini aşmış, birim fiyat da 3.553 liraya ulaşmış, fon büyüklüğü artık 52 milyar lira.”

HAZİRAN 2026 (TEFAS ESASLARI ONAYI)

“Görüşler toplanmış ve TEFAS uygulama esasları SPK tarafından haziran ayında onaylanmış. Bu sırada artık yatırımcı sayısı 85 bin, fon büyüklüğü de 168 milyarı bulmuş.”

AĞUSTOS 2026 SONU (REHBERİN YAYIMLANMASI)

“Rehberin yayımlandığı ağustos sonuna gelindiğinde iş işten geçmiş; fonda artık tam 111 bin yatırımcının parası var, fonun fiyatı 9 bin lirayı aşmış, büyüklük de 269 milyara ulaşmış.”

Süreçteki gecikmeye tepki gösteren Aktaş, “Farkında mısınız, hâlâ vakit var, en azından o an bir şekilde düğmeye basılsa sermaye piyasalarındaki çalkantı, ekonomiye binen yük ve vatandaşın kaybı çok daha az olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

"YANGINA MÜDAHALE EDİLMEDİ, EV YANDI"

Kurumların tutumunu çarpıcı bir itfaiye benzetmesiyle eleştiren Alaattin Aktaş, yazısını şu sert sorularla tamamladı:

“Ev yanıyor ama itfaiyecilerin hiç acelesi yok, sohbet ede ede hortumları çıkarıyorlar… Kaç zaman sonra orada niye bulunulduğu ve yangını söndürmek gerektiği akla gelmiş gibi hortumlar eve doğrultulmuş ama artık iş işten çoktan geçmiş, evden geriye kurtarılabilecek pek bir şey kalmamış.”

“Fonlarda tuhaf işler olduğu anlaşıldıktan sonra bunca çalışma yürütülürken, hiç kimsenin aklına ‘Sahi bu fonda durum ne, işi hızlandırmayı gerektirecek bir olumsuzluk var mı’ diye sormak gelmedi mi? Hiç kimse bu fondaki ve tabii ki benzer diğer fonlardaki inanılmaz gidişatı görmedi mi? Evin tümüyle yanmasından sonra müdahale eden itfaiyeler gibi yapmak yerine soruna daha önce el atılamaz mıydı? Tabii ki en başta bu fonun halka açılmasına neden izin verildi?”