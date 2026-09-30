İstanbul trafiğinde yüzde 62 alarmı: Köprü güzergahları ve ana arterler kilit

Anadolu Yakası'nda trafiğin en yoğun olduğu bölgelerin başında Kadıköy, Göztepe, Maltepe ve Kartal hattı geliyor; bu güzergâh boyunca kilometrelerce uzanan koyu kırmızı bir trafik silsilesi mevcut. TEM bağlantı yolları, Ataşehir ve Ümraniye iç hatlarında kırmızı ve koyu kırmızı hatlar trafiğin akmakta zorlandığını işaret ediyor.