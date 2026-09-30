İstanbul genelinde trafik yoğunluk haritası yağışlı havanın sürmesiyle beraber an itibarıyla yüzde 62 seviyesini gösterirken, her iki yakada da ana arterler ve köprü bağlantı yollarında ciddi sıkışıklıklar yaşanıyor. Harita verilerine göre kırmızı ve koyu kırmızı renkle işaretlenen bölgelerde trafik akışı durma noktasına gelmiş durumda.
İstanbul trafiğinde yüzde 62 alarmı: Köprü güzergahları ve ana arterler kilit
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08:15 itibarıyla yüzde 62 seviyesine ulaşarak sürücülere zor anlar yaşatıyor.Kaynak: Haber Merkezi
D-100 karayolu üzerinde Şişli, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine uzanan hatta koyu kırmızı renkte kesintisiz bir yoğunluk gözlemleniyor. O-3 otoyolu bağlantıları ile Bağcılar ve Esenler iç kesimlerinde trafiğin büyük oranda sıkıştığı ve kırmızı hatların oluştuğu görülüyor.
Bakırköy-Zeytinburnu sahil yolunda ve D-100 Avcılar istikametinde yer yer trafiğin yavaşladığını gösteren turuncu ve kırmızı bölgeler bulunuyor. Kağıthane ve Alibeyköy civarındaki TEM otoyolu katılımlarında belirgin trafik yoğunlukları yaşanıyor.
Anadolu Yakası'nda trafiğin en yoğun olduğu bölgelerin başında Kadıköy, Göztepe, Maltepe ve Kartal hattı geliyor; bu güzergâh boyunca kilometrelerce uzanan koyu kırmızı bir trafik silsilesi mevcut.
Anadolu Yakası'nda trafiğin en yoğun olduğu bölgelerin başında Kadıköy, Göztepe, Maltepe ve Kartal hattı geliyor; bu güzergâh boyunca kilometrelerce uzanan koyu kırmızı bir trafik silsilesi mevcut. TEM bağlantı yolları, Ataşehir ve Ümraniye iç hatlarında kırmızı ve koyu kırmızı hatlar trafiğin akmakta zorlandığını işaret ediyor.
Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktalarında ve Çamlıca gişeler yönünde ciddi yoğunluk yaşanıyor.
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