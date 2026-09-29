Ankara'da aylık 375 bin TL'ye personel arıyorlar: Başvuru şartları belli oldu

Bu rakam aylık yaklaşık 6 bin 920 ile 7 bin 664 dolara karşılık geliyor. Güncel kur üzerinden yapılan hesaplamaya göre aylık kazanç yaklaşık 339 bin TL ile 375 bin TL, yıllık gelir ise 4,1 milyon TL ile 4,5 milyon TL seviyesine ulaşıyor.