Ankara'da yayımlanan bir iş ilanı, sunduğu yüksek maaş ve çalışma koşullarıyla dikkat çekti. Tam zamanlı pozisyon için yıllık 83 bin 45 ile 91 bin 972 dolar arasında ücret teklif ediliyor.
Ankara'da aylık 375 bin TL'ye personel arıyorlar: Başvuru şartları belli oldu
Ankara'da açılan yeni iş ilanı, sunduğu maaşla dikkat çekti. Haftada 40 saat çalışma karşılığında aylık ücretin 375 bin TL'ye kadar çıktığı pozisyon için adaylarda çeşitli eğitim, deneyim ve dil şartları aranıyor. Başvurular için tanınan süre ise yakında dolacak.Kaynak: Haber Merkezi
Bu rakam aylık yaklaşık 6 bin 920 ile 7 bin 664 dolara karşılık geliyor. Güncel kur üzerinden yapılan hesaplamaya göre aylık kazanç yaklaşık 339 bin TL ile 375 bin TL, yıllık gelir ise 4,1 milyon TL ile 4,5 milyon TL seviyesine ulaşıyor.
Döviz üzerinden belirlenen ücret nedeniyle maaşın TL karşılığı kurdaki değişimlere göre farklılık gösterebilecek.
İLAN 22 EYLÜL'DE BAŞVURUYA AÇILDI
Yüksek maaşlı iş ilanının ayrıntıları da belli oldu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından "Ankara-2026-021-RA" numarasıyla yayımlanan ilan, 22 Eylül'de başvurulara açıldı.
Büyükelçiliğin Sağlık Birimi bünyesinde istihdam edilecek personel tam zamanlı olarak görev yapacak. İlan kapsamında işe alınacak kişinin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak.
AYLIK MAAŞ 375 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
İlanda yıllık maaşın 83 bin 45 dolar ile 91 bin 972 dolar arasında değişeceği belirtildi.
Aylık bazda hesaplandığında ücret 6 bin 920 ile 7 bin 664 dolar arasında değişiyor. TL karşılığıyla maaşın yaklaşık 339 bin TL'den başlayarak 375 bin TL seviyesine kadar ulaşabileceği hesaplanıyor.
Yıllık toplam kazanç ise kur hesabına göre yaklaşık 4,1 milyon TL ile 4,5 milyon TL arasında değişiyor.
HAFTADA 40 SAAT ÇALIŞACAK
İlanın dikkat çeken ayrıntılarından biri çalışma koşulları oldu. Seçilecek kişi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Çukurambar'daki yerleşkesinde haftada 40 saat görev yapacak.
Pozisyon için uzaktan çalışma imkanı sunulmuyor. İşe alınacak kişinin görevlerini büyükelçilik yerleşkesinde yerine getirmesi gerekiyor.
ARANAN MESLEK BELLİ OLDU
Yüksek maaşlı ilanın ayrıntılarında aranan personelin doktor olduğu görülüyor. İşe alınacak hekim, büyükelçiliğin Sağlık Birimi'nde görev yapacak.
Doktorun temel görevi, büyükelçilik bünyesinde uygun statüye sahip ABD'li çalışanlara ve ailelerine sağlık hizmeti sunmak olacak.
Görevleri arasında birinci basamak sağlık hizmetleri, acil müdahale ve ayaktan tedavi bulunacak. Hekim, ihtiyaç duyulması halinde hastane sevklerinin koordinasyonunu sağlayacak ve tıbbi tahliye süreçlerinde de görev alacak.
MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA ÇALIŞABİLECEK
Pozisyonun görev tanımı yalnızca büyükelçilikte gerçekleştirilecek muayenelerden oluşmuyor.
İşe alınacak doktorun hastaneye yatış ve tıbbi tahliye süreçlerinde değerlendirmelerde bulunması, personelin görev yapmaya sağlık açısından uygun olup olmadığını incelemesi ve Sağlık Birimi'ne tıbbi konularda danışmanlık sağlaması bekleniyor.
Ayrıca adayın çalışma saatleri konusunda esnek olması gerekiyor. İhtiyaç halinde akşam saatlerinde, hafta sonlarında ve resmi tatillerde de görev yapması istenebilecek.
TIP FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLMAK YETERLİ DEĞİL
Pozisyona başvurmak isteyen adayların yalnızca tıp fakültesinden mezun olması yeterli olmayacak.
Adayların tanınmış bir tıp fakültesinden mezun olmaları ve geçerli, kısıtlamasız hekimlik lisansına sahip bulunmaları gerekiyor. İlgili alandaki gerekli mesleki eğitimlerin de tamamlanmış olması şartlar arasında bulunuyor.
Mesleki deneyim açısından Dahiliye, Aile Hekimliği, Acil Tıp veya Pediatri alanlarından birinde deneyim aranıyor. Adayların mezuniyetlerinin ardından en az 3 yıllık aktif klinik deneyime sahip olması gerekiyor.
TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ŞARTI VAR
Başvuru şartları arasında yabancı dil kriteri de önemli bir yer tutuyor.
Adaylardan hem Türkçe hem de İngilizcede okuma, yazma ve konuşma alanlarında "Level IV - Fluent" seviyesinde yeterlilik isteniyor. Başka bir ifadeyle adayların iki dili de akıcı şekilde kullanabilmesi gerekiyor.
SON BAŞVURU TARİHİ 6 EKİM
22 Eylül'de başlayan başvuru süreci için son tarih de açıklandı.
Aylık maaşı 375 bin TL seviyesine kadar ulaşabilen pozisyona başvurmak isteyen ve gerekli şartları karşılayan adaylar, 6 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.