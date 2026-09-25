Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026)

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da ise gece saatlerinde ani bir yükselişle gram altının 6 bin 787 TL satış fiyatıyla giriş yapması dikkat çekti. Ancak 07.08 sıralarında gram altın 6 bin 721 TL seviyesine kadar gerilediği görüldü.