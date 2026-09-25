ABD'deki tahvil faizleri, Fed'in faiz politikasına ilişkin değişen beklentiler, petrol fiyatlarındaki yükseliş altın cephesini vurmaya devam ediyor.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026)
ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed’in faiz politikasına dair beklentiler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma altın piyasasını baskılamayı sürdürüyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
Altın cephesindeki belirsiz havanın sürmesiyle beraber düşüş çizgisi yerini koruyor.
Dün en yüksek 4 bin 300 dolar seviyelerini aşan ons altın 0,70’lik bir kayıpla 4 bin 269 dolar seviyelerinde işlem kaydediyor. Güne ise ons altın yüzde 0,11’lik bir kayıpla başladığı görüldü.
Gram altın tarafında ise dün en yüksek 6 bin 757 TL seviyelerine kadar çıktı. Yüzde 0,67’lik kayıpla 6 bin 716 TL bandına gram altın konumlandı. Günlük ise gram altında belirsiz hava sürüyor. Anlık olarak yüzde 0,09’luk pozitif seyirde ilerliyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da ise gece saatlerinde ani bir yükselişle gram altının 6 bin 787 TL satış fiyatıyla giriş yapması dikkat çekti. Ancak 07.08 sıralarında gram altın 6 bin 721 TL seviyesine kadar gerilediği görüldü.
Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? 07:07:30 itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatları:
Gram Altın
Alış Fiyatı: 6.650,53 TL
Satış Fiyatı: 6.740,00 TL
Gün İçi En Düşük: 6.731,03 TL
Gün İçi En Yüksek: 6.782,53 TL
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 10.895,00 TL
Satış Fiyatı: 10.996,00 TL
Gün İçi En Düşük: 10.982,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 11.066,00 TL
Yarım Altın
Alış Fiyatı: 21.790,00 TL
Satış Fiyatı: 21.986,00 TL
Gün İçi En Düşük: 21.956,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 22.124,00 TL
Tam Altın
Alış Fiyatı: 43.446,00 TL
Satış Fiyatı: 43.843,00 TL
Gün İçi En Düşük: 43.785,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 44.120,00 TL
Gremse Altın
Alış Fiyatı: 107.812,00 TL
Satış Fiyatı: 109.087,00 TL
Gün İçi En Düşük: 108.942,00 TL
Gün İçi En Yüksek: 109.775,00 TL
Has Altın
Alış Fiyatı: 6.683,95 TL
Satış Fiyatı: 6.726,55 TL
Gün İçi En Düşük: 6.717,29 TL
Gün İçi En Yüksek: 6.769,11 TL
Dolar tekrarda tarihi zirvesini egale etti. Dolar TL yüzde 0,20’lik yükselişle 48,95 TL’den işlem aldı. Dolardaki yükseliş ise gece yarısı dikkat çekti.
Brent Ham Petrol ise güne yüzde 1,30’luk kayıpla 98,91 dolarda konumlandı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.