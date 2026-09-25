Yeniçağ Gazetesi
25 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026)

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed’in faiz politikasına dair beklentiler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma altın piyasasını baskılamayı sürdürüyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum ne?

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 1

ABD'deki tahvil faizleri, Fed'in faiz politikasına ilişkin değişen beklentiler, petrol fiyatlarındaki yükseliş altın cephesini vurmaya devam ediyor.

1 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 2

Altın cephesindeki belirsiz havanın sürmesiyle beraber düşüş çizgisi yerini koruyor.

2 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 3

Dün en yüksek 4 bin 300 dolar seviyelerini aşan ons altın 0,70’lik bir kayıpla 4 bin 269 dolar seviyelerinde işlem kaydediyor. Güne ise ons altın yüzde 0,11’lik bir kayıpla başladığı görüldü.

3 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 4

Gram altın tarafında ise dün en yüksek 6 bin 757 TL seviyelerine kadar çıktı. Yüzde 0,67’lik kayıpla 6 bin 716 TL bandına gram altın konumlandı. Günlük ise gram altında belirsiz hava sürüyor. Anlık olarak yüzde 0,09’luk pozitif seyirde ilerliyor.

4 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 5

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da ise gece saatlerinde ani bir yükselişle gram altının 6 bin 787 TL satış fiyatıyla giriş yapması dikkat çekti. Ancak 07.08 sıralarında gram altın 6 bin 721 TL seviyesine kadar gerilediği görüldü.

5 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 6

Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? 07:07:30 itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatları:

6 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 7

Gram Altın

Alış Fiyatı: 6.650,53 TL

Satış Fiyatı: 6.740,00 TL

Gün İçi En Düşük: 6.731,03 TL

Gün İçi En Yüksek: 6.782,53 TL

7 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 8

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 10.895,00 TL

Satış Fiyatı: 10.996,00 TL

Gün İçi En Düşük: 10.982,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 11.066,00 TL

8 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 9

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 21.790,00 TL

Satış Fiyatı: 21.986,00 TL

Gün İçi En Düşük: 21.956,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 22.124,00 TL

9 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 10

Tam Altın

Alış Fiyatı: 43.446,00 TL

Satış Fiyatı: 43.843,00 TL

Gün İçi En Düşük: 43.785,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 44.120,00 TL

10 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 11

Gremse Altın

Alış Fiyatı: 107.812,00 TL

Satış Fiyatı: 109.087,00 TL

Gün İçi En Düşük: 108.942,00 TL

Gün İçi En Yüksek: 109.775,00 TL

11 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 12

Has Altın

Alış Fiyatı: 6.683,95 TL

Satış Fiyatı: 6.726,55 TL

Gün İçi En Düşük: 6.717,29 TL

Gün İçi En Yüksek: 6.769,11 TL

12 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 13

Dolar tekrarda tarihi zirvesini egale etti. Dolar TL yüzde 0,20’lik yükselişle 48,95 TL’den işlem aldı. Dolardaki yükseliş ise gece yarısı dikkat çekti.

13 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 14

Brent Ham Petrol ise güne yüzde 1,30’luk kayıpla 98,91 dolarda konumlandı.

14 15
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (25 Eylül 2026) - Resim: 15

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro