Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın kariyerine Avrupa'da devam edebileceği öne sürüldü.
Çorum FK'nın kapısından dönen Abdullah Avcı Avrupa'nın köklü kulübüne yazıldı
Çorum FK'nin Burak Yılmaz'dan önce gündemine aldığı ancak anlaşma sağlayamadığı Abdullah Avcı için dikkat çeken bir iddia geldi. Tecrübeli teknik adamın Avrupa'nın köklü kulübünün başına geçebileceği öne sürüldü.Furkan Çelik
Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve uzun bir süredir boşta kalan deneyimli teknik adam Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile görüşüyordu.
Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Çorum FK Burak Yılmaz'ın takımın başına getirdiğini duyurdu.
Bu gelişme üzerine Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
CSKA SOFYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Bulgar basınında yer alan haberlere göre CSKA Sofya, bir süredir Abdullah Avcı'yı yakından takip ediyor.
Çorum FK'nin Avcı ile anlaşamamasının ardından Bulgar ekibinin deneyimli çalıştırıcıya yönelik ilgisinin devam ettiği belirtildi.
1948 yılında kurulan ve 30'dan fazla lig şampiyonluğuyla Bulgaristan futbolunun en köklü ve başarılı kulüpleri arasında yer alan CSKA Sofya'nın Abdullah Avcı'nın yeni adresi olabileceği yazıldı.
Trabzonspor ile Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpteki ikinci döneminde Ekim 2023 ile Ağustos 2024 arasında görev yaptı.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde bu süreçte çıktığı 44 karşılaşmada 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.