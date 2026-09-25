Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Eylül tarihli hava durumu haritasına göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Eylül hava durumu haritasına göre bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Kırklareli’nde gök gürültülü sağanak yağış, Tekirdağ’da ise sağanak yağış bekleniyor.
Edirne’de sıcaklığın en yüksek 25, en düşük 13 derece olacak.
Kırklareli’nde ise en yüksek 22, en düşük 13 derece olması bekleniyor.
Tekirdağ’da sıcaklıkların 24 ile 15 derece arasında olması öngörülüyor.
İstanbul’da ise havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklığın en yüksek 25, en düşük 16 derece olması bekleniyor.
KARADENİZ'DE DE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Trabzon, Rize ve Ordu’da yağış bekleniyor.
Samsun’da yağışlı ve sağanak yağışlı hava beklenirken sıcaklıkların en yüksek 24, en düşük 13 derece olması öngörülüyor.
Trabzon’da sıcaklık 22, Rize’de 23, Ordu’da ise 24 dereceye kadar çıkacak.
Trabzon ve Rize’de yağışlı, Ordu’da ise yağışlı hava etkili olacak.
DİĞER BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
Ege Bölgesi’nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
İzmir’de sıcaklığın 27, Manisa ve Aydın’da 29 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.
Akdeniz Bölgesi’nde ise sıcak hava etkisini sürdürecek.
Antalya’da 34, Adana’da 33, Mersin’de 31 derece sıcaklık bekleniyor.
İç Anadolu’da Ankara’da sıcaklığın 24, Konya’da 25, Eskişehir’de 26 derece olması tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yüksek seyredecek. Batman’da sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Öte yandan yetkililer gök gürültülü sağanak yağışın yaşanacağı illerde vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.