Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Eylül hava durumu haritasına göre bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Eylül tarihli hava durumu haritasına göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Kırklareli’nde gök gürültülü sağanak yağış, Tekirdağ’da ise sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Edirne’de sıcaklığın en yüksek 25, en düşük 13 derece olacak.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Kırklareli’nde ise en yüksek 22, en düşük 13 derece olması bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Tekirdağ’da sıcaklıkların 24 ile 15 derece arasında olması öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

İstanbul’da ise havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklığın en yüksek 25, en düşük 16 derece olması bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

KARADENİZ'DE DE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Trabzon, Rize ve Ordu’da yağış bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Samsun’da yağışlı ve sağanak yağışlı hava beklenirken sıcaklıkların en yüksek 24, en düşük 13 derece olması öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Trabzon’da sıcaklık 22, Rize’de 23, Ordu’da ise 24 dereceye kadar çıkacak.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Trabzon ve Rize’de yağışlı, Ordu’da ise yağışlı hava etkili olacak.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

DİĞER BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Ege Bölgesi’nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

İzmir’de sıcaklığın 27, Manisa ve Aydın’da 29 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Akdeniz Bölgesi’nde ise sıcak hava etkisini sürdürecek.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

Antalya’da 34, Adana’da 33, Mersin’de 31 derece sıcaklık bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

İç Anadolu’da Ankara’da sıcaklığın 24, Konya’da 25, Eskişehir’de 26 derece olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yüksek seyredecek. Batman’da sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

Öte yandan yetkililer gök gürültülü sağanak yağışın yaşanacağı illerde vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18
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