DataExpert ve BMI Business School iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma; binden fazla şirketin finansal performansını, liderlik vizyonunu ve inovasyon yetkinliklerini mercek altına aldı. Listenin zirvesinde yer alan 50 lider, ödüllerini 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenecek CFO Summit 2026 kapsamında alacak.

ZİRVENİN TEMASI: "REDEFİNİNG BALANCE"

Bu yıl "Dengeyi Yeniden Tanımlamak" (Redefining Balance) temasıyla kapılarını açacak olan zirve, küresel finansın değişen dinamiklerini ve geleceğin ekonomi trendlerini masaya yatıracak. Türkiye’nin önde gelen kurumlarının finans mimarlarını bir araya getirecek olan etkinlik, ödül töreniyle görkemli bir final yapacak.

ARAŞTIRMANIN KRİTERLERİ NELER?

"En Etkin 50 CFO" listesi oluşturulurken sadece şirket kârlılığına değil; yöneticinin kriz yönetimi becerisi, teknolojik dönüşüme adaptasyonu ve kurumun stratejik kararlarındaki etkisi gibi kritik yetkinliklere odaklanılıyor. Bu yönüyle liste, Türkiye’nin finansal ekosisteminin en güncel ve prestijli röntgenini çekiyor.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CFO 2026

* Ahmet Özbaş – Sarten Ambalaj – CFO

* Ali Cem Cansu – Bacacı Yatırım Holding – Finans İcra Kurulu Üyesi

* Ayça Kural – İpekyol Group – Grup CFO

* Barbaros Kubatoğlu – Pegasus Airlines – CFO

* Barış Alparslan – Arçelik – CFO

* Barış Hakkı Kökoğlu – Borusan Holding – Grup CFO

* Batur Asmazoğlu – İnci Holding – Grup CFO

* Bora Kıraç – Palmet Enerji Grubu – Grup CFO

* Bora Yalınay – Doğan Holding – Grup CFO

* Burcu Batı – Sahibinden.com – CFO

* Cem Kölemenoğlu – Gürok Grup – CFO

* Cevdet Yalçın – Aksa Enerji Üretim – CFO

* Deniz Aksoy – Danone – Türkiye & METCCA Bölgesi Finans Direktörü

* Dr. Derya Deniz Yılmaz – Ağaoğlu Şirketler Grubu – CFO

* Doğan Korkmaz – Koç Holding – CFO

* Eliz Ersoy Gürsesli – Diageo Türkiye – CFO

* Emre Can Doğruyol – Roketsan – CFO

* Emre Saylan – TUSAŞ Motor Sanayi – Finans ve Tedarik GMY

* Fahrettin Günalp Ertik – Yıldız Holding – CFO

* Ferit Cem Doğan – Migros – CFO

* Ferit Erin – Eczacıbaşı Holding – Grup CFO

* Fulya Banu Sürücü – Ülker – CFO

* Furkan Ünal – TFI Holding / Ata Grubu – Grup CFO

* Gökhan Dizemen – TÜPRAŞ – Mali İşlerden Sorumlu GMY

* Gökhan Güralp – Şişecam – CFO

* Gül Ertuğ – Ford Otosan – CFO

* Gülbin Uzuner Bekit – Akfen Holding – CFO

* Hafize Kurt – Red Bull – CFO

* Haluk Alperat – Kale Grubu – CFO

* Harun Ülgen – Nobel İlaç – CFO

* Hüseyin Okur – Hayat Kimya – Finanstan Sorumlu Başkan Yrd.

* Koray Tulgar – Tosyalı Holding – CFO

* Mahmut Kayacık – Türkiye Varlık Fonu – CFO & COO

* Mert Yaycıoğlu – Enerjisa Üretim – CFO

* Muhammed Nizam – Hayat Investment Group – Grup CFO

* Mustafa Tercan – ESAS – CFO

* Neslihan Döngel Özlem – Brisa Bridgestone – CFO

* Nilüfer Derinalp – Unilever – Türkiye & Orta Asya CFO

* Nurettin Tüysüz – ASELSAN – CFO

* Olcay Doğan – Astor Enerji – CFO

* Onur Çevikel – AG Anadolu Grubu Holding – CFO

* Osman Yılmaz – Turgut Aydın Holding – Grup CFO

* Dr. Philipp Ulbrich – Enerjisa Enerji – Grup CFO

* Sabri Tütüncü – Kibar Holding – CFO

* Sedef Ataman – BSH Ev Aletleri – CFO

* Sergun Okur – STFA Construction Group – Grup CFO

* Tolga Üzümcü – Polisan Holding – Grup CFO

* Ufuk Tezer – Bakioğlu Holding – CFO

* Ümit Uluçam – Sarkuysan Grubu – Grup CFO

* Zeynep Sarsan – Assan Alüminyum – CFO