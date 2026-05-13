FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağı nedeniyle yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü 'komedyen' Atalay Demirci, yıllar süren firarının ardından yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin kentte olduğu tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞME
Örgütün kapatılan finans kurumu Banka Asya''da hesabı bulunan Demirci'nin, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi olduğu, ayrıca örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 2011''de telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.
Gerekçeli kararda Demirci''nin örgütle ilişkisini darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğine ilişkin örgütün firari isimlerinden Hakan Şükür ve ABD''deki basketbolcu Enes Kanter ile yazışmalarının yanı sıra tanık beyanları kanıt olarak gösterildi.
FETÖ İLE ORGANİK BAĞ
Gerekçeli kararda, söz konusu yazışmalar, tanık beyanları ve dava dosyasındaki diğer deliller dikkate alındığında Demirci''nin FETÖ ile organik bağ kurarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kaydedildi.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği sabit olan Demirci''nin ilk önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Terörle Mücadele Kanunu''nun ilgili maddesince cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldığı belirtildi.
Ancak Demirci''nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle duruşmalarda gösterdiği tavrı nedeniyle cezasının 5 yıla indirildiği aktarıldı.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Yakalanan FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci'nin son hali ise görenleri şaşırttı. Demirci'nin tanınmamak için tıraş olduğu dikkat çekti.