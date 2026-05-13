FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci yakalandı

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞME

Örgütün kapatılan finans kurumu Banka Asya''da hesabı bulunan Demirci'nin, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi olduğu, ayrıca örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 2011''de telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Gerekçeli kararda Demirci''nin örgütle ilişkisini darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğine ilişkin örgütün firari isimlerinden Hakan Şükür ve ABD''deki basketbolcu Enes Kanter ile yazışmalarının yanı sıra tanık beyanları kanıt olarak gösterildi.

FETÖ İLE ORGANİK BAĞ

Gerekçeli kararda, söz konusu yazışmalar, tanık beyanları ve dava dosyasındaki diğer deliller dikkate alındığında Demirci''nin FETÖ ile organik bağ kurarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği sabit olan Demirci''nin ilk önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Terörle Mücadele Kanunu''nun ilgili maddesince cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldığı belirtildi.

Ancak Demirci''nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle duruşmalarda gösterdiği tavrı nedeniyle cezasının 5 yıla indirildiği aktarıldı.