Birçok çalışan için brüt maaşın vergi kesintileriyle erimesi en büyük sorunlardan biri. Ancak bazı ülkeler var ki, profesyonellere sadece astronomik maaşlar sunmakla kalmıyor, vergi yükünü de neredeyse sıfırlıyor.
Ayda en az 300 bin TL maaş veriyorlar: Bu ülkeler cennet gibi…
William Russell uzmanları tarafından hazırlanan "2026 Vergisiz Taşınma Endeksi" ile ayda 300 bin TL’den başlayan net kazançlarla finansal özgürlüğün kapısını aralayan 10 ülke belli oldu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yurt dışına taşınma kararı alan gurbetçiler için en büyük kriter artık sadece güvenlik veya iklim değil; "net kazanç". Araştırma; gayrimenkul fiyatları, kira maliyetleri ve yaşam giderlerini hesaba katarak dünyanın en cazip 10 destinasyonunu belirledi. İşte listenin zirvesindeki o ülkeler:
1. Lihtenştayn
Avusturya ve İsviçre arasındaki bu küçük dev, finans profesyonellerinin rüyası konumunda.
Aylık ortalama 440.000 TL (7.160 £).
Gelir vergisi %1,2 gibi sembolik bir orandan başlıyor; sermaye kazancı vergisi ise bulunmuyor.
İş gücünün %70’i yabancılardan oluşuyor, güvenlik ve ekonomik istikrar en üst seviyede.
2. Monako
F1 pilotlarının ve dünya yıldızlarının neden burada yaşadığı bir sır değil.
Aylık ortalama 411.595 TL (6.685 £).
Gelir, servet veya sermaye kazancı vergisi yok. Miras vergisi ise eş ve çocuklar için %0.
3. İsviçre:
Avrupa’nın kalbindeki bu istikrar adası, 2024 yılında 170 binden fazla yeni göçmen ağırladı.
Aylık ortalama 349.902 TL (5.683 £).
Federal gelir vergisi %11,5 ile sınırlandırılmış durumda.
Listenin devamında, maaşın %100’ünün çalışanın cebinde kaldığı egzotik ve modern merkezler yer alıyor:
Cayman Adaları (339.040 TL): Gelir, kurumlar veya miras vergisi yok. Tam bir finansal vaha.
Bermuda (311.146 TL): Sıfır kişisel gelir vergisi ve yıl boyu güneşli bir iklim.
Lüksemburg (252.000 TL): 2025 Yaşam Kalitesi Endeksi birincisi. Gurbetçilere ilk 8 yıl büyük vergi muafiyetleri sunuluyor.
Singapur (199.000 TL): Asya'nın finans merkezi. Taşınanların %65'i harcanabilir gelirinin arttığını söylüyor.
Hollanda (182.000 TL): "30 Kuralı" sayesinde yüksek vasıflı çalışanların maaşının büyük kısmı vergisiz kalıyor.
Katar (175.000 TL): Maaş, ücret ve ödeneklerde sıfır vergi. Orta Doğu’nun modern yüzü.
Jersey (175.000 TL): İngiliz Kanal Adaları'nda yer alan bu özerk bölge, %20 tavan vergi oranıyla listeyi kapatıyor.