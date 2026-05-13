Fransa’nın Bordeaux kentine ulaşan bir kruvaziyer gemisinde bir yolcunun yaşamını yitirmesi ve çok sayıda kişide gastroenterit belirtileri görülmesi üzerine yaklaşık bin 700 kişi karantinaya alındı.

Fransız sağlık yetkilileri, gemide olası bir norovirüs salgını ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

AFP’nin Fransız sağlık makamlarına dayandırdığı habere göre, Bretanya’daki Brest kentinden Bordeaux’ya gelen kruvaziyer gemisinde yaklaşık 90 yaşındaki bir erkek yolcu yaşamını yitirdi.

Yetkililer, ölüm nedeninin kesinleşmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Gemide bulunan bin 233 yolcudan yaklaşık 50’sinde gastroenterit belirtileri tespit edildiği açıklandı. Yolcuların büyük bölümünün İngiliz ve İrlandalı olduğu belirtildi.

Sağlık ekipleri, hastalığın kaynağını belirlemek amacıyla analiz çalışmalarına başladı. Yetkililer, özellikle norovirüs ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

Gemide ayrıca 514 kişilik mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Ambassador Cruise Line şirketine ait kruvaziyerin 6 Mayıs’ta Shetland Adaları’ndan hareket ettiği belirtildi.

Gemi, Bordeaux’ya ulaşmadan önce Belfast, Liverpool ve Brest limanlarına uğradı.

Kruvaziyerin normal şartlarda Bordeaux’dan ayrılarak İspanya’ya doğru yolculuğuna devam etmesinin planlandığı ifade edildi.

Ancak sağlık incelemeleri ve karantina süreci nedeniyle seferin planlandığı şekilde devam edip etmeyeceğinin henüz netleşmediği bildirildi.

NOROVİRÜS NEDİR?

Caliciviridae ailesine mensup bir RNA virüsü olan Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini hedef alan akut gastroenteritin (mide-bağırsak iltihabı) en yaygın sebebidir. İlk kez 1968 yılında tespit edilen bu virüs, mutasyona uğrama yeteneği sayesinde kişileri defalarca hasta edebilme özelliğine sahiptir. Mevsim fark etmeksizin ortaya çıkabilen virüs, dezenfektanlara ve sıcaklık değişimlerine karşı oldukça dirençlidir.

BULAŞMA YOLLARI

Norovirüs son derece bulaşıcıdır. Virüsün yayılma yolları arasında en dikkat çekenler şunlardır:

Gıda ve Su: İyi yıkanmamış yeşillikler, dondurulmuş gıdalar ve kontamine sular.

Yüzey Teması: Virüslü kapı kolları, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanları.

Yakın Temas: Hasta bir bireyin dışkı veya kusmuğu ile doğrudan ya da dolaylı temas.