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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye'de dün 950 bin 397 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 353 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK TÜKETİM SAAT 20.00'DE KAYDEDİLDİ

Saatlik bazda yapılan incelemelerde günün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 980 megavatsaatle saat 20.00'de gerçekleşti. Günün en düşük tüketim kaydı ise 32 bin 152 megavatsaatle gece 04.00'te görüldü.

ÜRETİMDE ZİRVE BARAJLI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada oran olarak 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Üretim kaynağında barajları oran olarak 19,4 ile ithal kömür santralleri ve oran olarak 15,3 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Dış ticaret verilerinde ise Türkiye, dün 24 bin 572 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken 643 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.