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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili son durumu açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerinin korunması, mali sistemin güvenliğinin sağlanması ve suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

FON SORUŞTURMASINDA 45 TUTUKLAMA

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, soruşturma kapsamında 45 şüpheli tutuklandı. Beş kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 12 şüpheli için yakalama işlemi başlatıldı.

Gözaltında bulunan 14 şüphelinin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin uygulanan tedbirlere de değinen Gürlek, fon sahipleri ile yönetici kademesinde bulunan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıkları hakkında da dondurma tedbiri uygulandığını belirtti.

"SORUMLULUK ZİNCİRİ TAKİP EDİLİYOR"

Gürlek açıklamasında, soruşturma kapsamında herhangi bir kişinin korunmadığını veya kayırılmadığını ifade etti. Bakan, elde edilen deliller doğrultusunda sorumluluğu bulunan kişilere ilişkin sürecin takip edildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilen kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini, mağdur vatandaşların haklarının ise korunacağını kaydetti.