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Kaynak: Haber Merkezi

Her yıl küresel savunma satışları esas alınarak yayımlanan prestijli Defense News Top 100 listesinde, ASELSAN küresel sıralamada 43'üncü basamaktan 40'ıncı sıraya tırmanarak liderliğini sürdürürken, ARCA Savunma 53'üncü sıradan listeye ilk kez dahil olarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

ASELSAN, TUSAŞ, ARCA, ROKETSAN ve MKE olmak üzere toplam 5 Türk savunma firmasının yer aldığı bu listedeki şirketlerin 2025 yılındaki toplam savunma geliri 14,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Dünyanın en büyük savunma sanayisi kuruluşlarının sıralandığı bu prestijli listede bu yıl 5 Türk şirketi kendine yer buldu; bir önceki yılın satış rakamlarının baz alındığı sıralamada ASELSAN, ulusal şirketler arasındaki en yüksek konumunu korumayı başardı.

Türk şirketleri arasında bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise ARCA Savunma'nın listeye ilk kez girmesi oldu. ARCA, 53'üncü sıradan listeye güçlü bir giriş yaptı.

ROKETSAN da 71'inci sıradan 64'üncü sıraya yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

Listeye daha üst sıralarda giriş yapan firmaların etkisiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 47'nci sıra yerine 48'inci sırada, MKE ise 80'inci sıra yerine 81'inci sırada Türk savunma sanayisini temsil etti.

ASELSAN 40'INCI SIRADA



ASELSAN, listede 40'ıncı sıraya yükselerek Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki lider şirketi olmayı sürdürdü. ASELSAN'ın savunma gelirleri 2024'teki 3 milyar 541,7 milyon dolardan 2025'te 4 milyar 463,9 milyon dolara çıkarak yaklaşık yüzde 26 arttı.

TUSAŞ'ın 2025 savunma geliri 3 milyar 646,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam 2024'teki 3 milyar 151 milyon dolara göre yaklaşık yüzde 16'lık artışa işaret etti.

ARCA'nın savunma geliri ise 3 milyar 4 milyon dolar olarak gösterildi. ARCA'nın 2024 savunma geliri 653,2 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece şirketin savunma geliri bir yılda 4,6 katına çıktı.

SAVUNMA PAZARINDAKİ BÜYÜME DİKKAT ÇEKTİ

ROKETSAN'ın 2025 savunma geliri 2 milyar 368,8 milyon dolar olarak hesaplandı. Şirketin savunma geliri 2024'te 2 milyar 4,6 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece savunma gelirinde yaklaşık yüzde 18'lik artış gerçekleşti.

MKE'nin 2025 savunma geliri 1 milyar 421,4 milyon dolar olarak kaydedildi. 2024'te 1 milyar 209,3 milyon dolar olan savunma geliri yaklaşık yüzde 18 arttı.

2026 Defense News Top 100 listesinde yer alan 5 Türk şirketinin toplam savunma geliri 14,9 milyar dolar oldu.

Defense News listesi küresel savunma pazarındaki büyümeyi de ortaya koydu. Listenin ilk sırasında Lockheed Martin yerini korudu. Şirketin 2025 savunma geliri 72,1 milyar dolar olarak hesaplandı. RTX 46 milyar dolarla ikinci, General Dynamics 39,4 milyar dolarla üçüncü, Northrop Grumman 37 milyar dolarla dördüncü ve BAE Systems 36 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. Söz konusu şirketlerin tamamı gelirlerini artırdı.