Güne yükselişle başlayan altın piyasası, gün kapanışına doğru yönünü aşağı çevirdi. Sabah saatlerinde yukarı yönlü ivmesini koruyarak yatırımcısına güven veren gram ve çeyrek altın, akşam saatlerinde küresel ons altındaki geri çekilmenin de etkisiyle negatif bölgeye geçti.
Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (31 Ağustos 2026)
Güne yükselişle başlayarak zirveyi zorlayan altın, akşam saatlerinde yerini satış baskısına bıraktı. Ons altındaki yüzde 0,60’lık geri çekilmenin etkisiyle gram altın 6.874 TL, çeyrek altın ise 11.240 TL seviyesine gerileyerek günü yüzde 0,49 kayıpla ekside tamamladı.Baran Yalçın
Güne yüksek başladı, kapanışta geriledi
Sabah saatlerinde 6.857,01 TL satış seviyesinden güne başlayan gram altın, gün içerisinde en yüksek 6.935,69 TL seviyesini test etti.
Ancak gün sonuna doğru gelen satış baskısıyla birlikte kapanış seviyelerinin altına sarkarak 6.874,83 TL seviyesine çekildi. Gram altındaki günlük değer kaybı yüzde 0,49 olarak gerçekleşti.
Çeyrek altın da benzer bir grafik sergiledi. Sabah saatlerinde 11.187,00 TL seviyelerinden alıcı bulan çeyrek altın, gün içinde 11.315,00 TL zirvesini görmesine rağmen akşam saatlerinde 11.240,35 TL seviyesine kadar geriledi.
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise yüzde 0,60 kayıpla 4.435,17 dolar seviyesine çekilerek iç piyasadaki düşüşü tetikleyen ana unsur oldu.
Öne Çıkan Gün Kapanış Fiyatları: Gram Altın: Alış 6.873,98 TL | Satış 6.874,83 TL (% -0,49)
Çeyrek Altın: Alış 10.998,36 TL | Satış 11.240,35 TL (% -0,49)
Altın (ONS): Alış 4.434,41 USD | Satış 4.435,17 USD (% -0,60)
Gün içinde rekor tazeleme çabası gösteren piyasada, kar satışlarının ağırlık kazanmasıyla birlikte altın günü ekside tamamlamış oldu.