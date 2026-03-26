İstanbul Boğaz girişinde 15 mil açıkta Karadeniz'de Altura isimli yabancı bayraklı Türk işletmeciliğindeki bir ham petrol tankerine drone isabet etti. Geminin makine ve köprü bölümünden hasar aldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rusya'dan yola çıkan yabancı bayraklı Türk işletenli geminin makine dairesinde patlama olduğu bildirildi. Geminin makine dairesinin insansız deniz aracı ile hedef alındığını düşünüyoruz. Bölgeye teknik ekiplerimiz sevk edildi. Gemide 27 Türk mürettebat bulunuyor. Can kaybı yok" dedi.

