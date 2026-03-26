İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker"black hat hacker" olarak bilinen şüpheli G.C.G'nin elebaşılığını yaptığı örgütün, Facebook'un veri tabanındaki yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri, 10 bin 768 kişinin Instagram ve Facebook hesaplarıyla ilgili e-posta şifrelerini ele geçirdiği belirlendi.

Soruşturmada, yerli ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleriyle çekilmiş birçok fotoğrafını da depolayıp bunları Telegram üzerinden sattıkları tespit edildi.

İstanbul'da kişisel verileri ele geçirip satan hacker grubuna yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

AYRINTILAR GELİYOR...