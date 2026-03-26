İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, aile yapısı ve sosyal düzenin korunması amacıyla soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında kent genelinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, listedeki isimler arasında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas ve Didem Soydan gibi isimlerin de yer aldığı aktarıldı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrollerinden geçirilerek kan ve saç örnekleri alındı. İşlemlerin ardından şüpheliler yeniden emniyete götürülmüş, daha sonra adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.