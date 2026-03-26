Tavukçuluk sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar yeni bir satışla gündeme geldi. Adana merkezli Garip Tavukçuluk’a ait “Lades” markası, icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Uzun yıllar ihracatta öne çıkan şirketin, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2019 yılında konkordato ilan ettiği biliniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından şirket iflas ederken, markaya ait haklar satış listesine alındı.

Adana 1. Genel İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, “Lades” markasının farklı sınıflardaki tüm kullanım hakları açık artırma yöntemiyle yeni sahibini bulacak.

Satış için belirlenen muhammen bedelin ise yaklaşık 42 milyon TL olduğu açıklandı.