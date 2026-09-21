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Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Romanya'da düzenlenen Burebista-2026 Tatbikatı kapsamında 3 F-16 savaş uçağı ve 44 personelle görev yapıyor. Türk unsurları, Romanya'daki Fetesti Hava Üssü'nde konuşlanarak farklı ülkelerin hava kuvvetleriyle gerçekleştirilen faaliyetlere katılıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161'inci Jet Filo Komutanlığı, Burebista-2026 Tatbikatı'na 3 adet F-16 savaş uçağı ve 44 personelle iştirak ediyor.

F-16'LAR ROMANYA SEMALARINDA

11-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Burebista-2026 Tatbikatı, farklı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla düzenleniyor.

Tatbikat kapsamında katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra hava harekâtı kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim ve uygulamalar yapılıyor.

Türk Hava Kuvvetleri unsurları da tatbikat kapsamında uluslararası ortamda gerçekleştirilen hava faaliyetlerine katılım sağlıyor.

TÜRK BAYRAĞINI TEMSİL EDİYOR

Millî Savunma Bakanlığının paylaşımında, Türk Hava Kuvvetlerinin uluslararası tatbikatlarda Türkiye'yi ve Türk bayrağını temsil etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Burebista-2026'da görev alan Türk unsurları, farklı ülkelerin hava kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirilen eğitim ve uygulamalara katılarak hava harekâtı kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.