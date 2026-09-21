Ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı

'Testimin negatif çıkağından adım kadar eminim'

Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim. Bu ihbar tamamen asılsızdır hakkımda ki ihbara doyalı somut bir delil bulunmamaktadır. Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım testimin negatif çıkağından adım kadar eminim. Hem benim kullandığım hem de ikram ettiğim yönünde ki ihbarın içeriği tamamen boştur ne zaman kime nasıl ikram ettim nerede uyuşturucu madde kullandım buna dair herhangi bir veri bulunması imkansızdır çünkü uyuşturucu madde kullanmadım ve ikram etmedim.