Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Melis Sezen’in ifadesi kamuoyuna yansıdı.
Ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen'in ifadesi ortaya çıktı. Sezen, uyuşturucu maddeyi hayatı boyunca hiç kullanmadığını ve kimseye ikram etmediğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Sezen ifadesinde şu ifadelere yer verdi; 'Oyuncu olarak çalışıyorum. Ortalama bir şey söylemek gerekirse 400.000 TL civarındadır.
Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar ekstra olarak şifreleme değildir. Sadece ana ekran giriş şifrem bulunmaktadır. Bu şifre 765XXX dır başkaca bir şifre bulunmamaktadır.
'Hayatımda hiç kullanmadım'
Hayatım da hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat irtibat kurmadım.
Kimseyi aracı kılmadım kimseye para transferi yapmadım. İş dışında ki davetler dışında gece hayatı olmayan birisiyim bu sebeple parti vb organizasyonlar düzenlemem.
'Gece hayatım yok denecek kadar az'
Uyuşturucu madde kullanmıyorum, gece hayatım yok denecek kadar azdır bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir.
'Testimin negatif çıkağından adım kadar eminim'
Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim. Bu ihbar tamamen asılsızdır hakkımda ki ihbara doyalı somut bir delil bulunmamaktadır. Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım testimin negatif çıkağından adım kadar eminim. Hem benim kullandığım hem de ikram ettiğim yönünde ki ihbarın içeriği tamamen boştur ne zaman kime nasıl ikram ettim nerede uyuşturucu madde kullandım buna dair herhangi bir veri bulunması imkansızdır çünkü uyuşturucu madde kullanmadım ve ikram etmedim.
Ailemle yaşayan aile yaşantısı bulunan birisiyim ya evimde yada sette çekimde işteyimdir. Aile bağları güçlü bir ailemiz vardır. Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım. Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikastı maksadıyla yapılmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”