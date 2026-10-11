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Kaynak: Haber Merkezi

Türk dünyasının bilimsel birikimini uluslararası alanda tanıtmak ve başarılı bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri, Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirildi. Turan Üniversitesinin ev sahipliğindeki tören, farklı ülkelerden bilim insanlarını, akademisyenleri ve diplomatik temsilcileri bir araya getirdi.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve Genel Sekreter, Düzenleme Kurulu Başkanı Cemal Akkuş'un öncülüğünde düzenlenen organizasyon, “Geçmişe Saygı, Geleceğe İlham” anlayışıyla gerçekleştirildi. Bursa'da başlayan, ikinci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun üçüncü durağı Almatı oldu.

TÜRK DÜNYASINDAN 16 BİLİM İNSANINA ÖDÜL

Matematik, fizik, kimya, mühendislik, tıp, astronomi, sosyal bilimler, eğitim, tarih, Türkoloji, dil ve edebiyat gibi alanlarda çalışmalar yürüten 16 isim ödüle layık görüldü. Ödüller, Türk ve İslam bilim tarihine katkı sunan önemli şahsiyetlerin adlarını yaşatacak şekilde verildi.

2026 yılı ödüllerinin sahipleri arasında Türkiye'den Prof. Dr. Metin Çelik, Prof. Dr. Murat Yakar, Prof. Dr. Muzaffer Metintaş ve Prof. Dr. Cemal Kurnaz'ın yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve İran'dan bilim insanları da yer aldı. Turan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahman Alşanov'a ise Türk Dünyasına Hizmet Özel Ödülü takdim edildi.

Törende konuşan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türk dünyasının geleceğinin bilimsel üretim, akademik iş birliği ve ortak kurumlarla güçleneceğini vurguladı.

Tatlıoğlu, “Türk dünyasının gerçek birliğinin ortak hatıralar kadar ortak fikirlerle, ortak projelerle ve ortak kurumlarla güçleneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF ULUSLARARASI BİR BİLİM MARKASI OLMAK

Organizasyonun uzun vadeli hedefleri arasında, Türk dünyasında bilimsel başarıları uluslararası ölçekte görünür kılan kalıcı ve saygın bir ödül geleneği oluşturmak yer alıyor. Düzenleme Kurulu Başkanı Cemal Akkuş'un daha önce dile getirdiği “Türk dünyasının Nobel'i” olma hedefi doğrultusunda, ödüllerin her yıl farklı bir Türk yurdunda düzenlenmesi ve üniversiteler arasında kalıcı iş birliklerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından düzenlenen organizasyon; Türk Devletleri Teşkilatı, TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü ve Turan Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirildi. Ahsel Grup ve InterContinental Almatı'nın sponsorluk desteği verdiği etkinliğin organizasyon hizmetlerini ise ZPM üstlendi.

2026 yılı Türk Dünyası Bilim Ödülleri sahipleri:

Prof. Dr. Metin Çelik (Türkiye) – Seydi Ali Reis Denizcilik Ödülü

Prof. Dr. Erden Kajıbek (Kazakistan) – Bekir Çobanzade Türkoloji Ödülü

Prof. Dr. Murat Yakar (Türkiye) – El-Fergani Mühendislik Ödülü

Prof. Dr. Akmatali Alimbekov (Kırgızistan) – İsmail Gaspıralı Eğitim Bilimleri Ödülü

Prof. Dr. Refik Aliyev (Azerbaycan) – Gıyaseddin Cemşid el-Kaşi Matematik Ödülü

Prof. Dr. Mehmet Yüce (Özbekistan/Türkiye) – Farabi Sosyal Bilimler Ödülü

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş (Türkiye) – Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp Ödülü

Prof. Dr. Ratbay Mırzakulov (Kazakistan) – El-Hazini Fizik Ödülü

Prof. Dr. Cemal Kurnaz (Türkiye) – Yunus Emre Dil ve Edebiyat Ödülü

Prof. Dr. Halil Valizade Kamran (İran) – Cacabey Astronomi Ödülü

Dr. Hayati Bice (Türkiye) – Hoca Ahmet Yesevi Düşünce Ödülü

Prof. Dr. Zülkayır Mansurov (Kazakistan) – Cabir bin Hayyan Kimya Ödülü

Prof. Dr. Tuncer Baykara (Türkiye) – Zeki Velidi Togan Tarih Araştırmaları Ödülü

Abdullah Eren (Türkiye) – Servet Somuncuoğlu Türk Dünyasına Sadakat Ödülü

Prof. Dr. İsa Habibbeyli (Azerbaycan) – Abay Kunanbayoğlu Onur Ödülü

Prof. Dr. Rahman Alşanov (Kazakistan) – Türk Dünyasına Hizmet Özel Ödülü