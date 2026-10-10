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ABD Başkanı Donald Trump, New York'un Syracuse kentinde düzenlediği ara seçim mitinginde açıklamalarda bulundu. Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a layık görülen Nobel Barış Ödülü'ne ateş püsküren Trump, "

"YA İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ YA DA VARLIKLARINA SON VERİRİZ"

Gündeminde İran ile yaşanan gerilime dikkat çeken Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağladığını iddia etti. İran'ın yüzde 301 enflasyonla büyük bir çıkmazda olduğunu ve polisine dahi maaş ödeyemediğini öne süren Trump, "İran savaşı öyle ya da böyle çok hızlı bitecek. Ya bize istediğimiz her şeyi verirler ya da varlıkları sona erer. Bunu onlar da çok iyi biliyor" diyerek Tahran yönetimini uyardı.

"8 AYRI ÖDÜL BENİM HAKKIMDI"

Konuşmasının en hararetli bölümlerinden biri Nobel Barış Ödülü'ne yönelik eleştirileriydi. Bugüne kadar 8 farklı savaşı bitirdiğini savunan Trump, ödülün "kimsenin adını bile duymadığı gizemli birine" verildiğini söyleyerek kararı veren Norveç'i ve Nobel komitesini "medeniyet düşmanı radikal ideologlar" olarak nitelendirdi. Trump, "Sona erdirdiğim her savaş için bana ayrı ayrı 8 Nobel verilmeliydi. Bu karar Norveç için silinmez bir lekedir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA DİZEL TEŞEKKÜRÜ, AKARYAKIT ŞİRKETLERİNE İNDİRİM ÇAĞRISI

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin sağlanmasıyla savaştan önceki döneme göre çok daha fazla petrol sevkiyatı yapıldığını belirten ABD Başkanı, rafinerilere fiyatları derhal düşürmeleri çağrısında bulundu. Küresel enerji piyasalarına da değinen Trump, Rusya'nın ABD'ye milyonlarca varil dizel akaryakıt göndermeyi kabul ettiğini duyurarak, "Gerçekten ihtiyacımız olan şey buydu, onlara teşekkür ederiz" dedi.

"TARİHTEKİ HERKESTEN DAHA FAZLA HAYAT KURTARDIM"

İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyerek sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa ve ABD'yi de olası bir felaketten kurtardığını öne süren Trump, "Tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtardım" diyen Trump, 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado’nun "Bu ödülü hak eden tek kişi Donald Trump'tır" sözlerini de miting alanındaki destekçilerine hatırlattı.