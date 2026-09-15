Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Dış Haberler Servisi

2019-2025 döneminde turist sayısını yüzde 67 artıran Suudi Arabistan listenin zirvesine çıkarken, İsrail yüzde 71’lik kayıpla en sert gerilemeyi yaşayan ülke oldu. Türkiye ise turist sayısını yüzde 21 artırarak pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 1 Temmuz 2026’da yayımladığı “OECD Tourism Trends and Policies 2026” raporu, dünya turizminde dengelerin nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Rapordaki uluslararası turist gelişleri tablosunda 2019 yılı, pandemi öncesindeki son normal yıl olarak 2025 ile karşılaştırıldı. Veriler, bazı ülkelerin pandemi öncesindeki ziyaretçi sayılarını büyük ölçüde aşarken bazı ülkelerin hâlâ 2019 seviyesinin çok altında kaldığını ortaya koydu.

TURİZMİN EN BÜYÜK KAYBEDENİ İSRAİL

OECD verilerine göre 2019 yılında yaklaşık 4,55 milyon uluslararası turist ağırlayan İsrail’de bu sayı 2025’te yaklaşık 1,33 milyona düştü. Böylece İsrail, pandemi öncesi döneme kıyasla yüzde 71 turist kaybetti.

OECD de raporunda İsrail’e yönelik uluslararası turizmin Orta Doğu’daki çatışmalardan ciddi biçimde etkilendiğine dikkat çekti. Ancak dikkat çekici bir ayrıntı var: İsrail’e gelişler 2025 yılında 2024’e göre yüzde 38 arttı. Buna rağmen ülke hâlâ 2019 seviyesinin yüzde 70,8 altında bulunuyor.

2019-2025 arasında en büyük düşüş yaşayan ülkeler şöyle:

İsrail: -%71

Arjantin: -%23

Peru: -%22

Tayland: -%17

Estonya: -%16

Macaristan: -%15

Litvanya: -%15

Letonya: -%14

ABD: -%14

Kanada: -%11