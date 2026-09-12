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Kaynak: İHA

Gelenekten geleceğe uzanan etkinlik kapsamında çocuklar, milli değerler, Türk kültürü, tarih ve geleneklerle buluşurken, bilim ve sanat alanındaki etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

Festival alanında kurulan birbirinden ilginç stantlar çocukların ilgi odağı oldu. Geleneksel sanatların yanı sıra bilimsel deneyler ve çeşitli eğitici etkinliklere katılan çocuklar, öğrendiklerini eğlenceli aktivitelerle pekiştirme fırsatı buldu.



ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Festival boyunca çocukların merak duygusunu geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenirken, farklı yaş gruplarına hitap eden stantlarda çocuklar uygulamalı olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Aileleriyle birlikte festivale gelen çocuklar, gün boyunca etkinlik alanında doyasıya eğlenirken, Türk kültürünü ve geleneklerini yakından tanıma fırsatı da buldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen MiniFest Kapadokya Çocuk Festivali'nin, çocukların kültürel değerlerle bağ kurmasına ve bilim, sanat ve eğlenceyi bir arada deneyimlemesine katkı sağlaması hedefleniyor. Festival, çocuklar ve ailelerin katılımıyla yarın da devam edecek.