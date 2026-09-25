Turhan Çömez, Ankara'da AYM önünde yaşanan elim olay sonrası açıklamalarda bulundu. Çömez yaşanan olayı, "Emeklinin getirildiği durum" olarak değerlendirdi.

Çömez'in açıklamaları şöyle:

Olay yerinde olanlarla da görüştük. Şu anda hastane yetkilileriyle ve müdahale eden doktor arkadaşlarımızla da görüştük. "Canıma yetti" diyor emekli, "Geçinemiyorum artık" diyor. Aldığı parayla hayata tutunamıyor ve ülkesine olan sevdasını, tutkusunu, muhabbetini, duygusunu üzerine aldığı Türk bayrağıyla ifade ediyor. Ve "Yeter artık" dedi, "Canıma tak etti" dedi ve maalesef canına kıydı.

Bu çok ama çok vahim bir olaydır. Buradan iktidara sesleniyorum: Şu tabloyu gelip görsünler. Bir zamanlar esnafın Başbakanlık Konutu önünde attıkları yazar kasayı konuşanlar, onu dillerine dolayıp onun üzerinden siyaset yapanlar emeklinin parasını yandaşa ve etrafındaki çetelere bocalarken emeklinin ne hale geldiğini gelip bu hastanede görsünler, ibret alsınlar ve gerekeni yapsınlar.+

"EMEKLİ FERYAD EDİYOR"

Emeklimiz çok ağır sorunlar yaşıyor yıllardan beri ama son birkaç aydan beri de bu dram giderek arttı. Haklı olarak haklarını arıyorlar. Sokaklardalar, meydanlardalar. Meclise geliyorlar, "Çare bulun derdimize" diyorlar. Ve maalesef emeklimiz şu anda açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın neresinde görülmüş açlık sınırının yarısı kadar emeklisine para veren bir ülke? Ve 23 bin lirayla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emeklimiz var.

Geçtiğimiz günlerde Gönen'de emekliler kahvesine gittim. Dediler ki: "AKP iktidara gelmeden önce biz bir emekli maaşıyla 12 çeyrek altın alıyorduk. Şimdi ancak 2 çeyrek altın alabiliyoruz." Feryat ediyor emekli.

Ve maalesef bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde o yapılan sivil eylemde, demokratik gösteride artık sabrı taşmış olan bir emeklimiz, 60 yaşında bir emekli polisimiz maalesef canına kıydı.

"ÇOK VAHİM BİR OLAY, ÇOK ELİM BİR OLAY"

Şu anda acilde bütün doktor arkadaşlarımızla görüştüm. Durumu son derece ciddi. Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler. İnşallah onların gayreti, Allah'ın yardımıyla hayata döner ve aramıza katılır ama durumun son derece kritik olduğunun altını çizmek isterim.

"YENİ YETMELER MİLYARLIK SERVETLE GEZERKEN..."

Tabii Türkiye'de 28 yaşında yeni yetme gençlerin yüz milyarlarca liralık servetle oynadıkları bir dönemde, 1 milyarlık özel uçaklarla, 750 milyon liralık yatlarla lüks ve şatafatlı bir hayat sürdükleri bir dönemde, üç kuruş beş kuruş parasını biriktirmiş insanlarımızın emeğine göz diken bu çetelerin sefahat içerisinde yaşadıkları bir dönemde emeklilerimizin sokakta hak arıyor olmaları son derece vahim bir tablodur.

Buradan iktidara çok açık bir mesaj vardır: Emeklinin artık canına tak etmiştir. Emeklinin canına yetmiştir. Yapılan bu zulüm, bu eziyet, bu haksızlık artık emeklinin canına yetmiştir. Meclise bunu gündeme getirdiğimizde diyor ki AKP'liler: "E ne yapalım" diyor, "Emekliler çok yaşıyorlar, uzun yaşıyorlar, onun için maaş veremiyoruz" diyor AKP'liler. Bunu söylüyor. Bir başkası da diyor ki: "E yok bizde" diyor, "Olmaz, olsa vermez miyiz" diyor. Varmış işte! Yüz milyarlarcasını, trilyonları senin yeni yetme gençlerin götürmüş. Varmış o para; vermemişsin emekliye, yandaşına vermişsin! Bir tanesi de diyor ki: "Bunlar zaten gariban. Bize veriyorlar, her şekilde bize verecekler."

"BÜTÜN AKP'LİLERİ BEKLİYORUM"

Şimdi ben bütün AKP'li siyasetçileri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne bekliyorum! Gelsinler artık yaşam şartlarının canına tak ettiği emeklilerimizin neler yaptıklarını, canlarına nasıl kıydıklarını görsünler! Üzüntüyle geldim, acıyla ayrılıyorum. İnşallah emekli kardeşimiz hayata tutunur ve şu anda yapılan müdahaleler doğrudur, yerindedir. Meslektaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel haberler alırız diyorum, teşekkür ediyorum.