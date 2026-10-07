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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Turhal Şeker Fabrikası’nda bugün düzenlenen kampanya açılışının ardından fabrikada hareketli ve panik dolu dakikalar yaşandı. Açılış töreninden kısa bir süre sonra, kireç dairesindeki gaz sızıntısı nedeniyle 33 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

3 İŞÇİ TOKAT’A SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, saat 10.30 civarında gerçekleşen açılışın ardından kireç dairesinde gaz kokusu hissedildi. Kokunun ardından arkadaşlarının aniden bayıldığını gören diğer çalışanlar durumu derhal sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye ulaştırılan 33 işçiden, kandaki oksijen oranının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 3 işçi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer işçilerin tedavisinin ise Turhal Devlet Hastanesi’nde devam ettiği öğrenildi. Acı haberi alan işçi yakınları acil servis önüne akın ederek endişeli bekleyişe başladı.

FACİANIN NEDENİ: ŞERBET DAHİLİNDEKİ KARBON GAZI SIZINTISI İDDİASI

Olayın ardından çalışan görgü tanıklarının aktardığı iddialar ise ihmal ihtimalini gündeme getirdi. Fabrikada kireç dairesi yakılırken kullanılan kök kömürden elde edilen karbon gazının, yüksek sıcaklıkta şerbetin içindeki maddeleri çöktürmek ve tabanda tutmak için sisteme verildiği belirtildi. Çalışanlar, kireç dairesindeki bu gaz aktarımı sırasında meydana gelen karbon gazı sızıntısının zehirlenmeye yol açtığını öne sürdü.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.