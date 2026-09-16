UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, yarın Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk düdük saat 22.00'de çalacak.

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı siyah-beyazlı ekip, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansı Avrupa arenasına da taşımak istiyor. Beşiktaş, Marsilya karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak organizasyona 3 puanla başlamayı amaçlıyor.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın kadrosunda herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor.

Tüpraş Stadı'nda Avrupa gecesi: Rakip Marsilya - Resim : 1

DUSAN VLAHOVİC, FORMASINA KAVUŞACAK

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.

Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.

Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.

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ÜÇ TURU BAŞARIYLA GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç tur geçerek ulaştı.

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı.

Sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0'lık sonuçlarla eleyen Beşiktaş, son bir adım için play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlı futbol takımı, rövanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı.

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Olimpik Marsilya ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer aldı.

Tüpraş Stadı'nda Avrupa gecesi: Rakip Marsilya - Resim : 3

SAHASINDA 6'DA 6 YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı.

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SON ÜÇ MAÇTAN GALİP AYRILDI

Beşiktaş, oynadığı son üç karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e aynı skorla kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından üçer puanla ayrıldı.

Sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş, rakibini mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Tüpraş Stadı'nda Avrupa gecesi: Rakip Marsilya - Resim : 5

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy