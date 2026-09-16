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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, yarın Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk düdük saat 22.00'de çalacak.

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı siyah-beyazlı ekip, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansı Avrupa arenasına da taşımak istiyor. Beşiktaş, Marsilya karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak organizasyona 3 puanla başlamayı amaçlıyor.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın kadrosunda herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor.

DUSAN VLAHOVİC, FORMASINA KAVUŞACAK

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, bir maç aranın ardından formasına kavuşacak.

Fenerbahçe derbisinde "hakareti" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Vlahovic, 1 maç ceza almış ve ligdeki Erzurumspor FK karşılaşmasında kadroda yer alamamıştı.

Olimpik Marsilya karşısında yeniden siyah-beyazlı formasına kavuşacak 26 yaşındaki golcü, Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Dusan Vlahovic, bu sezon 5 maçta 4 gole imza attı.

ÜÇ TURU BAŞARIYLA GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç tur geçerek ulaştı.

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı.

Sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0'lık sonuçlarla eleyen Beşiktaş, son bir adım için play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlı futbol takımı, rövanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı.

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Olimpik Marsilya ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılan takımlar arasında yer aldı.

SAHASINDA 6'DA 6 YAPTI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0) ve Kauno Zalgiris'i (3-0) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 15 gol atarken, kalesinde 2 gole engel olamadı.

SON ÜÇ MAÇTAN GALİP AYRILDI

Beşiktaş, oynadığı son üç karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e aynı skorla kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarından üçer puanla ayrıldı.

Sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş, rakibini mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy