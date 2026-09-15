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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Ligi heyecanının ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ın bu kritik randevusunda Çizme'den Andrea Colombo düdük çalacak.

UEFA resmi web kanalında yayımlanan hakem atamalarına göre, Tüpraş Stadı’nın ev sahipliğinde saat 22.00 itibarıyla start alacak zorlu kapışmada Colombo’nun yan çizgilerdeki yardımcıları Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti ikilisi olacak. Müsabakanın kenar hakemliği görevini Simone Sozza yürütecek.

Zorlu karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki sorumluluğunu Michael Fabbri üstlenirken, kendisine AVAR olarak Valerio Marini eşlik edecek.