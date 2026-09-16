Artan akaryakıt fiyaları vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Motorine bir kez daha zam bekleniyor.
Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da
Akaryakıtta yeni bir zam dalgası daha gündemde. Gazeteci Olcay Aydilek, 17 Eylül itibarıyla motorin için rakam ve saat verdi. Zam pompaya yansırsa akaryakıtta üç haneli fiyat dönemi başlayacak. Gözler saat 16.00'daki ÖTV ayarlamasında.Dilek Taşdemir
Gazeteci Olcay Aydilek, 17 Eylül itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir aşamaya geçileceğini belirterek motorinin litre fiyatına 4,62 TL zam beklendiğini duyurdu.
Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı 100 TL'yi aşacak.
MOTORİNDE ÜÇ HANELİ DÖNEM BAŞLIYOR
Aydilek'in aktardığı bilgilere göre motorine beklenen 4,62 TL'lik zam, bu gece yarısından itibaren fiyatlara yansıyabilir.
Böylece iki haneli motorin fiyatlarının yerini üç haneli rakamlar alacak.
Motorinin litre fiyatında tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor.
Sektör kaynaklarına dayandırılan güncel haberlerde de 4,62 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde motorinin 100 TL sınırını aşacağı aktarılıyor.
GÖZLER SAAT 16:00'DA
Motorine gelecek zamla ilgili kritik ayrıntı ise ÖTV tarafında.
Aydilek'in paylaşımına göre ÖTV ayarlaması yapılıp yapılmayacağı saat 16.00'da belli olacak.
Bu nedenle gözler bugün saat 16.00'da yapılacak açıklamaya çevrildi.
ÖTV tarafında yapılacak bir düzenlemenin zam tutarının pompaya nasıl yansıyacağı açısından önem taşıdığı belirtiliyor.
TABELALAR YENİDEN DEĞİŞECEK
Motorine peş peşe gelen zamların ardından akaryakıt istasyonlarında tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor.
17 Eylül'de beklenen 4,62 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı 100 TL'nin üzerine çıkacak ve akaryakıt fiyatlarında psikolojik eşik aşılmış olacak.
Akaryakıtta yeni fiyatların nasıl şekilleneceği ve ÖTV tarafında herhangi bir ayarlama yapılıp yapılmayacağı ise bugün saat 16.00'daki gelişmeyle netleşecek.