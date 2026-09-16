Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da

Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da

Akaryakıtta yeni bir zam dalgası daha gündemde. Gazeteci Olcay Aydilek, 17 Eylül itibarıyla motorin için rakam ve saat verdi. Zam pompaya yansırsa akaryakıtta üç haneli fiyat dönemi başlayacak. Gözler saat 16.00'daki ÖTV ayarlamasında.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 1

Artan akaryakıt fiyaları vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Motorine bir kez daha zam bekleniyor.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 2

Gazeteci Olcay Aydilek, 17 Eylül itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir aşamaya geçileceğini belirterek motorinin litre fiyatına 4,62 TL zam beklendiğini duyurdu.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 3

Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı 100 TL'yi aşacak.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 4

MOTORİNDE ÜÇ HANELİ DÖNEM BAŞLIYOR

Aydilek'in aktardığı bilgilere göre motorine beklenen 4,62 TL'lik zam, bu gece yarısından itibaren fiyatlara yansıyabilir.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 5

Böylece iki haneli motorin fiyatlarının yerini üç haneli rakamlar alacak.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 6

Motorinin litre fiyatında tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 7

Sektör kaynaklarına dayandırılan güncel haberlerde de 4,62 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde motorinin 100 TL sınırını aşacağı aktarılıyor.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 8

GÖZLER SAAT 16:00'DA

Motorine gelecek zamla ilgili kritik ayrıntı ise ÖTV tarafında.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 9

Aydilek'in paylaşımına göre ÖTV ayarlaması yapılıp yapılmayacağı saat 16.00'da belli olacak.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 10

Bu nedenle gözler bugün saat 16.00'da yapılacak açıklamaya çevrildi.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 11

ÖTV tarafında yapılacak bir düzenlemenin zam tutarının pompaya nasıl yansıyacağı açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 12

TABELALAR YENİDEN DEĞİŞECEK

Motorine peş peşe gelen zamların ardından akaryakıt istasyonlarında tabelaların yeniden değişmesi bekleniyor.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 13

17 Eylül'de beklenen 4,62 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı 100 TL'nin üzerine çıkacak ve akaryakıt fiyatlarında psikolojik eşik aşılmış olacak.

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Akaryakıta cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor: Gözler saat 16.00'da - Resim: 14

Akaryakıtta yeni fiyatların nasıl şekilleneceği ve ÖTV tarafında herhangi bir ayarlama yapılıp yapılmayacağı ise bugün saat 16.00'daki gelişmeyle netleşecek.

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