Kaynak: Haber Merkezi

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımladı.

Buca Kırklar'daki cezaevinden kamuoyuna seslenen Soyer, 14 aydır cezaevinde bulunduğunu ifade etti. Hayatın anlamı, mücadele ve umut temalı paylaşımında Nazım Hikmet’in dizelerine de yer veren Soyer, cezaevi sürecinin ardından toplumsal mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi.

NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİNDEN ALINTI

Nazım Hikmet’in Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler şiirinden alıntı yapan Soyer mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Doğuyoruz, büyüyoruz. Yaşarken hayatımızda bir 'mana' arıyoruz. Hayatta kalmak bile kolay değilken mana aramak zor elbette. Bulduğumuzu düşününce, peşinden koşuyor, mutluluğun orada olduğuna inanıyoruz. Ona ulaşmak için güce ihtiyaç duyuyor, gücümüzü korumaya çalışıyoruz. Kaynağını onurumuzdan, enerjisini toplumdan alıyorsak, o yolculuktaki acılar, hasretler, başarısızlıklar ya da yenilgiler 'mana'ya anlamını kaybettirmiyor. Hatta, betona gömüldüğümüzü düşünenler çıksa da, erdemlerimiz, sevdiklerimiz, sevgimiz, umutlarımız eksilmiyorsa tohum gibi yeniden filizlenip doğabiliyoruz.

Şanslıyım; hayatımın anlamının nerede olduğu çok erken buldum ve hiç tereddütsüz, onun için mücadeleden vazgeçmedim. Hayat, heyhat! 14 aydır hapisteyim. Çıkınca, gücümü arttırmış olarak mücadeleye devam edeceğimi biliyorum, 'yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir.' Siz, siz olun, hayatınızı anlamlı kılanın ne olduğundan emin olun, peşinden hiç ayrılmayın..! Sağlıcakla kalın."