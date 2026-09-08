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Kaynak: ANKA

Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından CHP, başkan vekilliği seçimlerini kazanmış ancak mahkeme seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Bugün gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.

YENİ Parti'den ise Üsküdar hamlesi geldi. YENİ Parti MYK’da, 12 Eylül Cumartesi akşamı Üsküdar’da miting yapma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş2ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerini CHP kazanmıştı. Ancak AK Parti'nin seçime itiraz etmesiyle birlikte seçimlerin yenilenmesine karar veirldi. 2 seçim arasında 2 CHP'li meclis üyesi tutuklandı, 4 CHP'li meclis üyesi ise AK Parti'ye geçti. Bu gelişmelerle birlikte seçim öncesi 27 üyesi bulunan CHP-YENİ Parti grubu 21 üyeye düşerken, 17 olan AK Parti-MHP grubu ise 21 üyeye çıkmıştı.