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Sonbahar mevsiminin girmesiyle birlikte mont, bot, kazak ve kalın giysiler vitrinlerde yerini alırken, yükselen yaşam maliyetleri tüketici harcama tercihlerini doğrudan etkiliyor. Tekstil ve yeme-içme sektöründeki fiyat hareketleri incelendiğinde, ayda iki veya üç kez dışarıda yenen bir yemeğin maliyeti, bir kişinin kışlık kıyafet alışverişiyle baş başa geliyor.

KIŞLIK GARDIROP MALİYETİ 6 İLA 8 BİN LİRA

Tüekiye Gazetesi'nde yer alan habere göre orta segment ürünlerden oluşan temel bir kışlık alışveriş sepetinde; mont ortalama 3 bin, bot 2 bin 500, kazak 900, pantolon 1.100, bere ve atkı ise 500 lira civarında alıcı buluyor. Böylece bir kişinin temel kışlık giyim maliyeti 6 ila 8 bin lira arasında biçimleniyor. Bütçeye göre alt alternatiflerle bu tutar daha aşağı çekilebilirken, üst segment markalarda fatura 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor. Geçen yıla kıyasla giyim tarafında fiyatlar daha kararlı bir seyir izlerken, yeme-içme sektöründe artış grafiği hız kesmiyor.

TEK ÖĞÜN YEMEK FATURASI 3 BİN LİRAYA DAYANIYOR

Dört kişilik bir ailenin ortalama bir restorandaki tek öğün yemek maliyeti 2 bin ila 3 bin lira bandında gerçekleşiyor. Ayda üç defa dışarı çıkıldığında harcama 6 bin ila 9 bin liraya, dört kez çıkıldığında ise 8 bin ila 12 bin lira seviyesine ulaşıyor. Özellikle İstanbul’daki restoran fiyatlarının Londra, Paris ve Milano gibi dünya metropolleriyle yarışır hale gelmesi dikkat çekiyor.

GİYİM YILLARCA KULLANILIYOR, YEMEK TEK AKŞAMDA TÜKENİYOR

İki sektör arasındaki en temel fark kullanım ömrü ve fiyat artış hızında görülüyor. Tüketici giyim alışverişinde toplu bir ödeme yapsa da aldığı ürünü aylar, hatta yıllar boyunca kullanabilirken; yemek harcamasında aynı bütçe tek bir akşamda tükeniyor.

Ayrıca gıda, kira, enerji ve işçilik gibi sürekli artan işletme giderleri restoran menülerine anında yansıtılıyor. Tekstil tarafında ise sezon başı olması sebebiyle işletmeler fiyat artırmak yerine kampanyalarla tüketiciyi mağazaya çekmeye çalışıyor.

HARCAMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Yaşanan bu fiyat dengesizliği vatandaşın alışveriş alışkanlıklarını da yeniden şekillendiriyor:

Kışlık alışveriş toplu ve dönemsel bir harcama olurken, yeme-içme harcamaları küçük parçalar halinde ancak sık tekrarlandığı için bütçede büyük yer tutuyor.

Giyim tarafında fiyatların görece sakin seyretmesiyle tüketici indirim dönemlerini takip ederken; yeme-içme tarafında sürekli artan hesaplar nedeniyle restoran seçimi ve dışarıda yemek sıklığı yeniden hesaplanıyor.

Kışlık giyimde sezon başında indirimli ve kampanyalı seçenekler aranırken, yeme-içme sektöründe vatandaş her yeni hesapta daha yüksek bir faturayla karşı karşıya kalıyor.