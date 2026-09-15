Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) Eylül 2026 verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 49 bin 655 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 TL’ye yükseldi. Asgari ücret açlık sınırının çok gerisinde kalırken, büyükşehirlerde barınamayan kamu emekçileri çareyi 3-5 kişi aynı evi paylaşmakta buldu.

AÇLIK SINIRI 50 BİN TL’YE DAYANDI

Gıda fiyatları ve temel harcama kalemleri üzerinden yapılan son hesaplamalar, Eylül 2026 dönemi için geçim tablosunun giderek ağırlaştığını ortaya koydu. Açıklanan son verilere göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 49 bin 655 lira olarak belirlendi.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 liraya ulaştı. Raporda, tek bir bekâr çalışanın aylık yaşama maliyetinin de 80 bin 863 lira olduğu kaydedildi.

GÜNLÜK BESLENME MALİYETİ 1.655 TL'Yİ AŞTI

Ortaya çıkan bu çarpıcı rakamlar, asgari ücretlinin alım gücündeki erimeyi de gözler önüne seriyor. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin 1.655 lirayı geçtiği 2026 yılında, 28 bin 75 lira olan asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı.

Asgari ücretli bir çalışan, 49 bin 655 lira olan açlık sınırının yüzde 76,86 oranında gerisinde kalan geliriyle sağlıklı beslenmek bir yana, yalnızca temel düzeyde karnını doyurabilmek için bile büyük bir mücadele veriyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MEMUR, MAAŞININ YÜZDE 80'İNİ KİRAYA VERİYOR

Artan maliyetlerin en ağır sonuçlarından biri de barınma krizinde yaşanıyor. Özellikle büyükşehirlerde görev yapan kamu emekçileri, temel ihtiyaçlarını kısmalarına rağmen maaşlarının yaklaşık yüzde 75 ila 80’ini yalnızca kira giderlerine ayırmak zorunda kalıyor.

Tek başına eve çıkmanın ve aile kurmanın giderek zorlaştığı metropollerde, memurlar çareyi "öğrenci evi" modeline dönmekte buldu. Kamu emekçilerinin, fahiş kiralar ve geçim sıkıntısı nedeniyle barınma ihtiyacını karşılayabilmek adına 3 ya da 5 kişi bir araya gelerek aynı evi paylaşmak zorunda kalması, Türkiye'deki yaşam maliyeti krizinin ulaştığı boyutları bir kez daha özetliyor.