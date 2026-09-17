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Kaynak: Haber Merkezi / ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre ülke genelinde konut pazarı yıllık bazda bir miktar ivme kaybetti.

Ağustos ayı verilerinin detayları şu şekilde gerçekleşti:

İlk el konut satışları: Geçen yılın aynı ayına kıyasla 4,5 oranında azalarak 44 bin 378 adede indi. İlk el satışların toplam pazar içindeki payı 34,8 oldu.

İkinci el konut satışları: Yıllık bazda 19,4 oranında düşüşle 83 bin 32 adede geriledi. İkinci el satışların toplam içindeki payı ise 65,2 şeklinde kaydedildi.

Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları 3,5, ikinci el konut satışları ise 0,7 oranında sınırlı bir artış sergiledi.

KREDİLİ SATIŞLARDA YÜKSELİŞ: İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 22 BİNİ AŞTI

Genel pazardaki düşüş eğilimine tezat olarak ipotekli (kredili) konut satışlarındaki hareketlilik dikkat çekti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında yıllık bazda 7,2 artış göstererek 22 bin 131 adede ulaştı.

Kredili satışların toplam konut satışları içindeki payı 17,4 olarak belirlendi. Diğer satış türleri ise yıllık 18,3 gerilemeyle 105 bin 279 adet seviyesinde kaldı.

YABANCIYA SATIŞTA RUSYA LİDER: 1 BİN 938 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 oranında sınırlı bir artışla 1 bin 938 olarak gerçekleşti. Yabancıların toplam konut satışları içindeki payı 1,5 seviyesinde kaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise yabancılara satış 6,3 azalarak 13 bin 141 adede düştü.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en çok konut satılan vatandaşlar şunlar oldu:

Rusya Federasyonu: 343 konut

Ukrayna: 147 konut

İran: 140 konut

İŞ YERİ PİYASASI: İPOTEKLİ SATIŞLAR SIÇRAMA YAPTI

İş yeri satış istatistiklerinde ise ilk el ve kredili satışlardaki yükseliş öne çıktı:

İlk El İş Yeri: Yıllık 5,2 artışla 5 bin 172 adede ulaştı.

İkinci El İş Yeri: Yıllık 11,1 düşüşle 10 bin 765 adede geriledi.



İpotekli İş Yeri: Yıllık 67,6 oranında belirgin bir sıçramayla 652 adede yükseldi.

Diğer İş Yeri Satışları: Yıllık 8,1 azalarak 15 bin 285 kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ilk el iş yeri satışları bir önceki aya göre 5,0 azalırken, ikinci el iş yeri satışları değişim göstermedi.