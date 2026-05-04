TÜİK, 2026 yılının Nisan enflasyonunu açıkladı. Jeopolitik risklerin ve savaşın etkisiyle nisan ayındaki enflasyon verisi merak ediliyordu.

TÜİK, 2026 yılının Mart ayında bir önceki aya göre enflasyonu yüzde 1,94 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 artış kaydettiğini açıklamıştı.

Jeopolitik riskler ve Savaşın etkisiyle Nisan ayındaki enflasyon verisi merak ediliyordu. TÜİK nisan ayında enflasyonu yüzde 4,18 olarak belirlerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37olarak duyurdu.

EĞİTİM HARCAMALARINDA REKOR ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA GERÇEKLEŞTİ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,70 artış, ulaştırmada yüzde 4,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 7,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,95, ulaştırmada 0,73 ve konutta 0,90 yüzde puan oldu.

ENAG ENFLASYONU DA BELLİ OLDU

ENAG, Nisan ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 5,07 yıllık enflasyon yüzde 55,38 olarak belirlendi.

ÖNCÜ VERİ 3,74 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Nisan ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 3,74 artarken yıllık 36,83 olarak gerçekleşti.