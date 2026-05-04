Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak

Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak

Türkiye genelinde hava durumu sertleşiyor. Sakarya, Bolu ve Zonguldak hattında şiddetli yağışlar baskın riski yaratırken, yüksek kesimlerde kar, doğu bölgelerinde ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son değerlendirmeler, Türkiye’nin büyük bir bölümünde hava şartlarının sertleşeceğini gösteriyor. Doğu ve batı arasında sıcaklık farkları yaşanırken, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz hattında "çok kuvvetli ve şiddetli" yağış uyarısı yapıldı.

1 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 2

Yağışların etkisini artıracağı yerlerde hayatın olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerinde çok şiddetli ve kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.

2 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 3

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Ankara (batı ilçeleri), Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis tarafında ise kuvvetli şekilde olacağı belirtildi.

3 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 4

Baharın ortasında kış provası devam ediyor. İç kesimlerin yüksek noktalarında yağışın türü değişecek. İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

4 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 5

Rüzgâr, yurdun hem batısında hem doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) hızla esecek ancak yönler farklılık gösteriyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli rüzgârlar hakim. Doğu/Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli rüzgârlar etkili olacak.

5 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 6

Sıcaklıklarda bölgeler arası bir "tahterevalli" etkisi görülecek. Kıyı Ege ve Marmara'da sıcaklıklar 2-4 derece artıyor. İç kesimlerde hissedilir bir soğuma ile sıcaklıklar 2-4 derece düşecek. Doğu tarafında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

6 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 7

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

7 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 8

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

8 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 9

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu

10 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 11

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop ve Kastamonu hariç) bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

11 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

12 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 13

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi var.

ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13 14
Meteoroloji 5 il için ‘kırmızı kod’ verdi: Çok kuvvetli sağanak vuracak - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro