04 Mayıs 2026 Pazartesi
Anasayfa Dünya Star Wars gerçek olabilir: Astronomlardan büyük keşif

İki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfedildi. Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine" benzeri bu iki yıldız, dev boyutları ve ilginç yörüngeleriyle dikkat çekiyor.

Astronomlar, evrenin en ilginç gezegen sistemlerinden bazılarına ışık tutabilecek çarpıcı bir keşfe imza attı. İki yıldızın etrafında dönen ve “Tatooine benzeri” olarak tanımlanan 27 yeni potansiyel gezegen, bilim dünyasında heyecan yarattı. Araştırma, hem yöntem hem de bulgular açısından dikkat çekici detaylar içeriyor.

İKİ GÜNEŞLİ SİSTEMLERDE YENİ KEŞİF

"Yıldız Savaşları Günü" olarak bilinen 4 Mayıs'ta yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları iki yıldızın birbirinin etrafında döndüğü sistemlerde oluşan hareketleri analiz etti. Bu sistemlerde yıldızlar zaman zaman birbirlerini tutulma şeklinde örterken, aralarındaki çekim etkisi farklı salınımlar oluşturuyor. Araştırmacılar, bu hareketleri inceleyerek yeni gezegenlerin varlığına dair güçlü ipuçları elde etti.

“APSİDAL İLERLEME” YÖNTEMİ KULLANILDI

Bilim insanları, çalışmada "apsidal ilerleme" olarak adlandırılan özel bir yöntem kullandı. Bu teknik, yıldızların yörüngelerindeki küçük değişimleri ve salınımları inceleyerek görünmeyen gezegenlerin etkisini ortaya çıkarmayı mümkün kılıyor. Özellikle klasik yöntemlerle tespit edilmesi zor olan gezegenler için bu yaklaşım büyük avantaj sağlıyor.

TESS VERİLERİ KRİTİK ROL OYNADI

Araştırmada, NASA’nın Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) tarafından sağlanan veriler kullanıldı.

Bu veriler sayesinde, iki yıldızın etrafında dönen ve “Star Wars” evrenindeki Luke Skywalker karakterinin dünyası "Tatooine"ne benzetilen 27 potansiyel gezegen belirlendi. Bu gezegenler, çift yıldızlı sistemlerde bulunmaları nedeniyle bilimsel açıdan oldukça önemli kabul ediliyor.

DEV GEZEGENLER DİKKAT ÇEKİYOR

Keşfedilen potansiyel gezegenlerin Dünya’dan yaklaşık 650 ila 18 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu tespit edildi. Ayrıca bu gök cisimlerinin boyutlarının oldukça büyük olduğu ve Neptün ile Jüpiter'in 10 katına kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu durum, söz konusu gezegenlerin gaz devi olabileceğine işaret ediyor.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ UFUKLAR

Çalışmanın bulguları, saygın bilimsel dergilerden biri olan "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society"de yayımlandı.

Araştırma, çift yıldızlı sistemlerde gezegen oluşumu ve evrimi hakkında yeni soruların ortaya çıkmasına neden olurken, gelecekte yapılacak gözlemler için de önemli bir temel oluşturuyor.

Kaynak: AA
