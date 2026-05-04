ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşla birlikte kapanan Hürmüz Boğazı, ateşkes döneminde gerilimin merkezi oldu. İran’ın küresel petrol sevkiyatının en önemli geçiş noktalarından biri olan boğazı ablukası devam ederken ABD ise deniz ablukasını sürdürüyor.

ABD Başkanı Trump, boğazdan ticari gemilerin geçişinin sağlanması için ‘Özgürlük Projesi’ adını verdiği bir planı duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gemi hareketinin amacı, kesinlikle hiçbir yanlış yapmamış olan insanları, şirketleri ve ülkeleri özgürleştirmektir; onlar koşulların kurbanıdırlar. Bu, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle de İran ülkesi adına yapılan insani bir jesttir” dedi.

Trump, bu süreçte gemilere müdahale edilmesi durumunda karşılık vereceklerinin sinyalini verdi.

PLANIN İÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Axios’un haberine göre Trump’ın planının iç yüzü bambaşka çıktı. ABD’li iki yetkiliye dayandırılan haberde ABD donanmasının ticari gemilere en güvenli rota için bilgi vereceği kaydedildi.

Öte yandan savaş gemilerinin, İran ordusunun boğazdan geçen ticari gemilere saldırmasını önlemek için gerekirse "yakınlarda" bulunacağı kaydedildi.

ABD basınında çıkan bir başka haberde ise ABD savaş gemilerinin söz konusu operasyonda silahlı destek yerine ticari gemilere telsizle rota vereceği belirtildi.

“BOĞAZDAKİ DURUMU DEĞİŞTİRMESİ OLASI GÖRÜLMÜYOR”

Wall Street Journal gazetesinin görüşlerine yer verdiği Avrupalı diplomatlar ise Trump’ın daha önce Hürmüz Boğazı’ndaki durumu değiştirmek için atılan başarısız girişimleri hatırlattı. Avrupalı diplomatlar, "Savaş gemisi eskortu olmadan, bir koordinasyon biriminin boğazdaki durumu önemli ölçüde değiştirmesi pek olası görünmüyor" dedi.

Yapılan değerlendirmelerde Trump’ın son planının ‘boş çıktığı’ belirtildi.

İRAN’DAN ABD’YE “HÜRMÜZ BOĞAZI’NA YAKLAŞMAYIN” UYARISI

Öte yandan İran, ABD’nin son planına sert şekilde karşı çıktı. İran ordusunun son açıklamasında ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaması konusunda uyarı yapıldı. Açıklamada "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin elindedir ve her türlü durumda güvenli geçiş ve seyrüsefer, silahlı kuvvetlerle koordineli olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.