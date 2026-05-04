Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks bir yaşam sürmesine rağmen gelir beyan etmeyen veya vergi ödemeyen kesimlere karşı geniş kapsamlı bir denetim başlattı. Bu kapsamda özellikle yüksek gelirli sporcular ve milyonluk harcamalarıyla dikkat çeken vergi mükellefi olmayan kişiler yakın takibe alındı.

SPOR DÜNYASINDA 5 MİLYAR LİRALIK BEYAN DIŞI KAZANÇ

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, farklı branşlardan 4 bin 716 sporcunun kazançları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda; 228 sporcu doğrudan riskli kategorisine alınarak denetim sürecine dahil edildi. Sporcuların garanti gelirleri üzerinden yapılan hesaplamalarda, yaklaşık 5 milyar TL tutarındaki kazancın beyan dışı bırakıldığı saptandı.

Denetime takılan isimlerin önemli bir kısmının, sportif başarısı yüksek olan ve kamuoyunda "dört büyükler" olarak bilinen kulüplerde forma giyen futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular olduğu belirtildi.

"FERRARİ'YE BİNİP VERGİ ÖDEMİYORLAR"

Denetimlerde ortaya çıkan profil örnekleri durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Hiçbir vergi kaydı bulunmamasına rağmen üzerine 8 araç ve 24 gayrimenkul kayıtlı olan veya piyasa değeri milyonları bulan Bugatti, Ferrari ve Porsche gibi lüks araçları kullanan kişiler radara yakalandı.

Bakanlık, gelir düzeyi ile harcama profili uyuşmayan 16 bin 300'den fazla mükellefin kapısını çalarak izahat istedi. 2025 yılında başlatılan benzer bir gözetim programında 15 milyar liralık matrah artırımı sağlandığı kaydedildi.

YENİ VARLIK BARIŞI BUGÜN MECLİS YOLUNDA

Hürriyet’te Neşe Karanfil’e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin bugün TBMM'ye sunulmasının beklendiğini açıkladı. Bakan Şimşek, düzenlemenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yeni varlık barışı, kara para ile mücadelede uluslararası ölçüt olan FATF standartlarıyla tam uyumlu olacak. Ülkeye getirilen kaynaklar için süre ve yatırım türüne göre farklılaşan kademeli bir vergi sistemi uygulanacak. Getirilen varlıkların uzun vadeli devlet tahvillerine yönlendirilmesi durumunda vergi oranının sıfıra kadar düşürülmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.”

Bakan Şimşek, bu denetimlerin amacının vergisini düzenli ödeyenlerin hakkını korumak ve gelir dağılımında adaleti sağlamak olduğunu vurguladı.