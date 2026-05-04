Orta Doğu’da yaşanan uçuş güvenliği sorunları nedeniyle birçok ülkeye seferlerini iptal eden Pegasus, mayıs ayında başta Dubai olmak üzere 6 ülkeye seferlere yeniden başlatma kararı aldı.

Yaşanan olaylar ve uçuş güvenliği nedeniyle havayolu şirketleri bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle 28 Şubat’tan itibaren başta İran olmak üzere Orta Doğu’da birçok ülkeye uçuşlarını kapatmıştı.

ABD ve İran arasında yaşanan kısmi ateşkes ve ülkelerin hava sahalarını açması nedeniyle havayolu şirketleri Orta Doğu’da uçuşlara başladı.

Bu kapsamda Pegasus Havayolları 5 Mayıs’ta Amman’a, 8 Mayıs’ta Erbil’e, 11 Mayıs’ta Dubai’ye, 12 Mayıs’ta Doha’ya, 13 Mayıs’ta Beyrut’a ve 14 Mayıs’ta ise Bağdat’a seferlerin başlayacağınıaçıkladı.