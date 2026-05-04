Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
14 yıllık hegemonyayı yıktılar: Bitime haftalar kala destansı şampiyonluk

Levski Sofya, Bulgaristan Ligi’nde bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 27. kez zafere ulaştı ve Ludogorets’in 14 yıllık şampiyonluk serisini sona erdirdi.

Alper Talha Şimşek
Bulgaristan 1. Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözüldü. Başkent temsilcisi Levski Sofya, bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek kulüp tarihindeki 27. zaferine ulaştı.

HEGEMONYAYI YIKTILAR

Bu başarı aynı zamanda Ludogorets’in ligdeki 14 yıllık şampiyonluk serisini de sonlandırdı.

NORMAL SEZONU LİDER BİTİRDİLER

Teknik direktör Julio Velazquez yönetimindeki Levski Sofya, normal sezonda istikrarlı bir performans sergiledi. 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ekip, 70 puanla sezonu lider bitirdi.

ŞAMPİYONA GRUBU'NDA FARK YARATTILAR

Başarı grafiğini Şampiyona Grubu’na da taşıyan başkent ekibi, ilk maçında CSKA Sofya’yı 3-1, ikinci maçında ise CSKA 1948’i 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

ŞAMPİYONLUK ERKEN GELDİ

En yakın takipçisi CSKA 1948’e 14, Ludogorets’e 16 ve CSKA Sofya’ya 20 puan fark atan Levski Sofya, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

17 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Son şampiyonluğunu 2008-09 sezonunda yaşayan Levski Sofya, bu zaferle 17 yıllık özlemine son verirken Bulgar futbolunda Ludogorets dominasyonunu da noktalamış oldu.

Levski Sofya, ligde bir sonraki maçta cumartesi günü Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PAYLAŞIMI

Bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele eden ve play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen Bulgar ekibi, sosyal medya hesabından, "Merhaba Şampiyonlar Ligi" paylaşımı yaptı.

