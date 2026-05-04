Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Nisan ayında aylık bazda yüzde 5,07 oranında artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 55,38 şeklinde oldu.
ENAG, enflasyonu mart ayında aylık bazda yüzde 4,10 olarak paylaşırken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,62 şeklinde gerçekleşmişti.
ÖNCÜ VERİ 3,74 GELMİŞTİ
Enflasyon verilerinin öncüsü olarak görülen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; nisan ayında fiyatlar aylık yüzde 3,74 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,83 seviyesine ulaştığı belirtilmişti.