'Tüm Türkler ülkeyi terk etsin': 1 hafta süre verdiler

18 EYLÜL’DE BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE GÖSTERİ ÇAĞRISI

Aynı paylaşım serisinde 18 Eylül tarihini işaret eden Kainerugaba, Türkiye’nin Kampala Büyükelçiliği önünde kalabalık bir protesto düzenleyeceklerini ilan etti. Tehdit dozunu artıran general, "18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız" iddiasında bulundu.