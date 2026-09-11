Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda ülkenin Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, Türkiye karşıtı çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabı üzerinden
'Tüm Türkler ülkeyi terk etsin': 1 hafta süre verdiler
Türkiye'ye yönelik tehditleri ve söylemleriyle gündeme gelen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medyadan skandal bir paylaşıma daha imza attı. Ülkedeki Türklerin bavullarını toplayıp gitmelerini istedi. İşte ayrıntılar..Hava Demir
doğrudan Uganda'da yaşayan Türkleri hedef alan Kainerugaba, "Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar" ifadelerini kullandı.
Ayrılma çağrısını herhangi bir resmi devlet kararına dayandırmayan Ugandalı general, Türk vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için yaklaşık bir haftalık süre verdi.
18 EYLÜL’DE BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE GÖSTERİ ÇAĞRISI
Aynı paylaşım serisinde 18 Eylül tarihini işaret eden Kainerugaba, Türkiye’nin Kampala Büyükelçiliği önünde kalabalık bir protesto düzenleyeceklerini ilan etti. Tehdit dozunu artıran general, "18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız" iddiasında bulundu.
Kainerugaba'nın Türkiye’yi hedef alan saldırgan söylemlerinin arkasında, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlikte açıkça İsrail'in yanında konumlanması yatıyor.
Generalin Türkiye karşıtı girişimleri ve geçmişteki tuhaf talepleri ise şöyle:
Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin kazandığı ve başkent Kampala'yı Kenya sınırına, oradan da Hint Okyanusu'na açılan Mombasa Limanı'na bağlayacak Doğu Hattı Demir Yolu projesi ihalesi, haziran ayında Kainerugaba'nın müdahalesiyle iptal edildi.
ABSÜRT TALEPLER
Nisan ayında Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığını eleştiren Kainerugaba, Türkiye'den Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapmasını ve "Türkiye'nin en güzel kadınının" kendisine eş olarak verilmesini istemişti.
HÜKÜMETTEN RESMİ BİR KARAR YOK
General Kainerugaba'nın Genelkurmay Başkanı ve ülke liderinin oğlu sıfatıyla yaptığı bu provokatif paylaşımlara rağmen iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler resmi olarak kesilmiş değil.
Uganda yönetimi bugüne kadar Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmesine veya Ankara ile ilişkilerin koparılmasına yönelik resmi bir karar almadı.