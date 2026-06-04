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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Nisan 2026 dönemi işgücü istatistikleri, işgücü piyasasında istihdam ve işgücüne katılım tarafında dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre sınırlı ölçüde azalmasına rağmen işsizlik oranı yükselirken, istihdam edilenlerin sayısında 356 bin kişilik düşüş kaydedildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. Buna rağmen işsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesine çıktı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8 olarak hesaplanırken kadınlarda bu oran yüzde 11’e ulaştı.

Veriler, işsiz sayısındaki sınırlı gerilemeye rağmen işgücü piyasasındaki genel görünümün tam olarak iyileşmediğini ortaya koydu. Özellikle kadınlarda işsizlik oranının erkeklerin oldukça üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

İSTİHDAMDA GERİLEME

Nisan ayında öne çıkan gelişmelerden biri istihdamdaki düşüş oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir ayda 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,6 puanlık düşüşle yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,4 olurken kadınlarda yüzde 31,2 seviyesinde kaldı. Böylece çalışma çağındaki her üç kadından yalnızca birinin istihdamda yer aldığı görüldü.

İŞGÜCÜNE KATILIM AZALDI

İşgücü büyüklüğü de Nisan ayında geriledi. İşgücü bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişiye düştü. İşgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 52,4 oldu.

İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,2 olarak ölçülürken kadınlarda yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde işgücüne dahil olmayan kişi sayısı 423 bin artarak 31 milyon 826 bine yükseldi.

GENÇ İŞSİZLİKTE GERİLEME

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 14,5 oldu. Mart ayında yüzde 15,3 olan genç işsizlik oranındaki gerileme dikkat çekti.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12 olarak tahmin edilirken genç kadınlarda yüzde 19,4 olarak hesaplandı. Böylece genç kadın işsizliği, genç erkeklerin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Nisan ayında 0,3 saat artış gösterdi. Ortalama çalışma süresi 42,1 saat olarak kayıtlara geçti.

ATIL İŞGÜCÜ YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE KALDI

TÜİK’in işgücü piyasasına ilişkin tamamlayıcı göstergeleri, geniş tanımlı işsizlik görünümüne dair önemli veriler sundu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamını ifade eden atıl işgücü oranı Nisan ayında yüzde 30,1 olarak hesaplandı. Bu oran bir önceki aya göre 1,2 puan gerilese de yüksek seviyesini korudu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.