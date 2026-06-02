Verilere göre 2025 yılında Türkiye’deki sinema salonlarında toplam 771 film izleyiciyle buluştu. Bunların 417’si yeni gösterime giren yapımlar olurken, ilk kez vizyona çıkan filmlerin 159’u yerli, 258’i yabancı yapımlardan oluştu.

Ülke genelindeki sinema salonu sayısı 2 bin 161, toplam koltuk kapasitesi ise 253 bin 364 olarak kaydedildi. Ancak sinema seyircisi bir önceki yıla göre önemli ölçüde geriledi. Toplam izleyici sayısı yüzde 15 düşüşle 27 milyon 657 bin 591 kişiye indi. Yerli filmleri tercih eden seyirci sayısı yüzde 18,3 azalarak 15 milyon 96 bin 336’ya, yabancı film izleyicisi ise yüzde 10,7 düşüşle 12 milyon 561 bin 255’e geriledi.

Öte yandan tiyatro sahnelerinde hareketlilik yaşandı. 2024-2025 sezonunda Türkiye genelindeki tiyatro salonu sayısı bin 101, toplam koltuk kapasitesi ise 494 bin 184 olarak belirlendi.

Aynı dönemde tiyatro salonlarında sahnelenen eser sayısı yüzde 4,8 artarak 10 bin 216’ya yükseldi. Çeviri eserler daha fazla ilgi görürken, bu oyunların seyirci sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bin 735’e ulaştı. Telifli eserlerde ise yüzde 2,9’luk düşüş yaşandı ve seyirci sayısı 5 milyon 723 bin 522 olarak kaydedildi. Böylece toplam tiyatro seyircisi 8 milyon 183 bin 257 kişiye çıktı.

Çocuk tiyatrolarına olan ilgi de artış gösterdi. Çocuk oyunlarının gösteri sayısı yüzde 5,5 yükselerek 13 bin 156’ya çıkarken, yetişkin oyunlarının gösteri sayısı yüzde 5,7 azalarak 21 bin 619’a geriledi. Çocuk oyunlarını izleyenlerin sayısında yüzde 5,3, yetişkin oyunlarında ise yüzde 0,1’lik artış yaşandı.

Devlet Tiyatroları ise 2024-2025 sezonunda 237 farklı eseri sahneledi. Bunların 99’u telifli, 138’i çeviri eserlerden oluştu. Sezon boyunca gerçekleştirilen gösterileri toplam 1 milyon 951 bin 41 kişi izledi.

Sahne sanatlarında en dikkat çekici yükselişlerden biri opera ve balede görüldü. Türkiye’de 6 ilde faaliyet gösteren Devlet Opera ve Balesi salonlarında seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarak 511 bin 376’ya ulaştı. Gösteri sayısında da yüzde 21,8’lik artış kaydedildi.

Buna karşılık, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki orkestra, koro ve toplulukların toplam seyirci sayısı yüzde 11 azalarak 436 bin 227’ye düştü. Orkestra konserlerinin izleyici sayısı yüzde 15,3 gerilerken, koroların seyircisi yüzde 27,6 arttı. Toplulukların seyirci sayısı ise yüzde 25,5 düşüşle 142 bin 766 kişi oldu.

Genel tablo, sinemanın seyirci kaybettiği bir dönemde tiyatro, opera ve balenin daha fazla ilgi gördüğüne işaret ediyor.