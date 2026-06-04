Can Polat cinayetinde fail tek tek itiraf etti: Asıl hedef Engin Polat'tı; Daltonlar detayı

‘DALTONLAR TEHDİT EDİYORDU’

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Engin Polat, yaklaşık iki yıldır “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütü tarafından tehdit edildiğini, bu konuda daha önce emniyete ifade verdiğini söyledi. Çeşme’de bulundukları süre boyunca herhangi bir tehdit almadıklarını belirten Polat, otelde kaldıkları süreçte sosyal medya hesaplarından konumlarını açık şekilde paylaştıklarını ifade etti.