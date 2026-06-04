Yeniçağ Gazetesi
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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de finale sayılı günler kala heyecan doruğa çıktı. Dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasına giren Nagihan, Deniz, Sude ve Murat Arkın, adada kalabilmek için düello oyunlarında kozlarını paylaştı. Kritik gecede yarışmaya veda eden isim merak konusu oldu.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 1

TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler, büyük finale sayılı günler kala heyecan dolu bir eleme gecesine daha sahne oldu.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 2

Bireysel dokunulmazlık oyunlarının başlayacağı kritik viraj öncesinde, Kırmızı ve Mavi takım arasındaki dokunulmazlık mücadelelerinin ardından potaya giren isimler netleşmişti

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 3

. Haftanın eleme adayları olan Nagihan, Deniz, Sude ve Murat Arkın, adada kalabilmek için dün akşam (3 Haziran Çarşamba) eleme düellosunda karşı karşıya geldi.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 4

DÜELLO EŞLEŞMELERİ NEFES KESTİ

Tansiyonun her geçen gün yükseldiği Survivor'da, kader belirleyecek düello eşleşmeleri Deniz-Nagihan ve Murat-Sude şeklinde gerçekleşti.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 5

Güç, denge ve atış becerilerinin ön planda olduğu, 10 puana ulaşanın potadan kurtulacağı ilk turlarda adeta can pazarı yaşandı.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 6

Kıran kırana geçen parkur mücadelelerinin ardından rakiplerine karşı üstünlük sağlayan Nagihan Karadere ve Murat Arkın, aldıkları galibiyetlerle isimlerini eleme potasından çıkarmayı başararak "Survivor'da kalmaya devam" dedi.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 7

FİNAL NEFESLERİ KESTİ: 8-7'LİK SKORLA VEDA

İlk turlarda potadan çıkamayan Sude ve Deniz, adaya veda etmemek için final düellosunda kozlarını paylaştı.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 8

İzleyicileri ekran başına kilitleyen, her iki yarışmacının da tüm gücünü ortaya koyduğu nefes kesen final mücadelesinde skor 8-7'ye kadar geldi.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 9

Son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne olan oyunun sonunda gülen taraf Deniz olurken, rakibine mağlup olan Sude, Survivor 2026 hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 10

DUYGUSAL VEDA

Yarışmada kalmayı başaran Deniz büyük bir rahatlama yaşarken, Survivor macerası son bulan Sude, elenmesinin ardından yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

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Survivor'da hayaller yarım kaldı: Elenen isim belli oldu - Resim: 11

Büyük finale adım adım yaklaşırken adaya veda eden son isim olan Sude, arkadaşlarıyla vedalaşarak adadan ayrıldı.

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Kaynak: Diğer
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