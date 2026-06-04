Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı

Gezginlerin sabırsızlıkla beklediği 2026 Şehir Maliyet Endeksi raporu gün yüzüne çıktı. Avrupa'daki popüler noktaların konaklama, ulaşım ve beslenme gibi harcamalar üzerinden değerlendirildiği araştırmada, en bütçe dostu rota Saraybosna ilan edilirken, listenin en maliyetli şehri ise Oslo oldu. Tatil planı yapanlar için rehber niteliğindeki listenin tüm detayları haberimizde...