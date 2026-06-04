Yeniçağ Gazetesi
04 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Yaşam Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı

Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı

Seyahat severlerin heyecanla beklediği 2026 Şehir Maliyet Endeksi raporu yayınlandı. Avrupa genelinde konaklamadan yeme-içmeye kadar tüm harcamaların hesaplandığı listede zirvenin adı Saraybosna olurken, cüzdanları en çok zorlayacak şehir ise Oslo seçildi. İşte cep yakmayan o listenin detayları...

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 1

Gezginlerin sabırsızlıkla beklediği 2026 Şehir Maliyet Endeksi raporu gün yüzüne çıktı. Avrupa'daki popüler noktaların konaklama, ulaşım ve beslenme gibi harcamalar üzerinden değerlendirildiği araştırmada, en bütçe dostu rota Saraybosna ilan edilirken, listenin en maliyetli şehri ise Oslo oldu. Tatil planı yapanlar için rehber niteliğindeki listenin tüm detayları haberimizde...

1 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 2

İşte Avrupa’nın en ucuz ve en pahalı şehirleri…

2 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 3

Listenin zirvesinde, Sarajevo yer alıyor... Yapılan araştırmalara göre şehirde hafta sonu kaçamağının toplam maliyeti yaklaşık 248 sterlin (Yaklaşık 15 bin TL) olarak hesaplandı.

3 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 4

Bosna Hersek'in başkenti; tarihi sokakları, müzeleri, camileri, kiliseleri ve uygun fiyatlı yerel lezzetleriyle seyahat etmeyi sevenlerin yüzünü güldürüyor.

4 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 5

İşte Avrupa'da seyahat edebileceğiniz en ucuz 10 şehir...

5 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 6

1 - Sarajevo - Bosna Hersek

6 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 7

2 - Bükreş - Romanya

7 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 8

3- Tiran - Arnavutluk

8 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 9

4 - Belgrad - Sırbistan

9 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 10

5 - Trencin - Slovakya

10 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 11

6 - Riga - Letonya

11 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 12

7 - Lille - Fransa

12 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 13

8 - Vilnius - Litvanya

13 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 14

9 - Strasbourg - Fransa

14 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 15

10 - Podgorica - Karadağ

15 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 16

EN PAHALI ŞEHİRLER:

1 - Oslo - Norveç

16 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 17

2 - Kopenhag - Danimarka

17 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 18

3 - Edinburgh - İskoçya

18 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 19

4 - Cenevre - İsviçre

19 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 20

5 - Barcelona - İspanya

20 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 21

6 - Dublin - İrlanda

21 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 22

7 - Amsterdam - Hollanda

22 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 23

8 - Cork - İrlanda

23 24
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı - Resim: 24

9 - Venedik - İtalya

24 24
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro