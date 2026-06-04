Gezginlerin sabırsızlıkla beklediği 2026 Şehir Maliyet Endeksi raporu gün yüzüne çıktı. Avrupa'daki popüler noktaların konaklama, ulaşım ve beslenme gibi harcamalar üzerinden değerlendirildiği araştırmada, en bütçe dostu rota Saraybosna ilan edilirken, listenin en maliyetli şehri ise Oslo oldu. Tatil planı yapanlar için rehber niteliğindeki listenin tüm detayları haberimizde...
Avrupa’nın en ucuz şehirleri belli oldu: Zirve şaşırttı
Seyahat severlerin heyecanla beklediği 2026 Şehir Maliyet Endeksi raporu yayınlandı. Avrupa genelinde konaklamadan yeme-içmeye kadar tüm harcamaların hesaplandığı listede zirvenin adı Saraybosna olurken, cüzdanları en çok zorlayacak şehir ise Oslo seçildi. İşte cep yakmayan o listenin detayları...
İşte Avrupa’nın en ucuz ve en pahalı şehirleri…
Listenin zirvesinde, Sarajevo yer alıyor... Yapılan araştırmalara göre şehirde hafta sonu kaçamağının toplam maliyeti yaklaşık 248 sterlin (Yaklaşık 15 bin TL) olarak hesaplandı.
Bosna Hersek'in başkenti; tarihi sokakları, müzeleri, camileri, kiliseleri ve uygun fiyatlı yerel lezzetleriyle seyahat etmeyi sevenlerin yüzünü güldürüyor.
İşte Avrupa'da seyahat edebileceğiniz en ucuz 10 şehir...
1 - Sarajevo - Bosna Hersek
2 - Bükreş - Romanya
3- Tiran - Arnavutluk
4 - Belgrad - Sırbistan
5 - Trencin - Slovakya
6 - Riga - Letonya
7 - Lille - Fransa
8 - Vilnius - Litvanya
9 - Strasbourg - Fransa
10 - Podgorica - Karadağ
EN PAHALI ŞEHİRLER:
1 - Oslo - Norveç
2 - Kopenhag - Danimarka
3 - Edinburgh - İskoçya
4 - Cenevre - İsviçre
5 - Barcelona - İspanya
6 - Dublin - İrlanda
7 - Amsterdam - Hollanda
8 - Cork - İrlanda
9 - Venedik - İtalya