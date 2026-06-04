Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 569 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Memur olmak isteyenlere fırsat: Kültür ve turizm Bakanlığı 569 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Aykut Metehan
Sınavsız ve sözlü sınavlı olmak üzere iki farklı yöntemle yapılacak alımlarda lise, ön lisans ve lisans mezunları istihdam edilecek.
Merakla beklenen Kariyer Kapısı başvuru ekranı ve şartları netleşti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımı.
Kamuda kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük fırsat başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirmek üzere KPSS taban puanı esas alınarak yeni memur alımı yapacağını duyurdu.
15 Haziran - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvuruların detayları ve tüm kontenjan listesi yayında.
SINAVSIZ 502 PERSONEL ALIMI: HANGİ KADROLARA YERLEŞTİRME YAPILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımlanan ilk ilan kapsamında toplam 502 sözleşmeli personeli sadece KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav uygulamadan doğrudan istihdam edecek. Sınavsız olarak gerçekleştirilecek bu büyük alımda en yüksek kontenjan destek personeli ve büro personeli kadrolarına ayrılmış durumda.
SÖZLÜ SINAVLA ALINACAK 67 KADRO: ARKEOLOG, MİMAR VE MÜHENDİS KONTENJANLARI
Bakanlığın yayımladığı ikinci ilan ise taşra teşkilatında mesleki uzmanlık gerektiren kadroları kapsıyor. Toplamda 67 sözleşmeli personelin alınacağı bu grupta, adaylar KPSS puan sırasına göre çağrılarak sözlü sınava tabi tutulacaklar. Belirtilen pozisyon sayısının tam 3 katı kadar aday, giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.
Büro Personeli (BÜRO PRS-1) 123 Personel
Büro Personeli (BÜRO PRS-2) 5 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Erkek) 79 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Kadın) 27 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Erkek) 202 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Kadın) 62 Personel
Destek Personeli (Boyacı 2 Personel
Destek Personeli (Yalıtımcı) 2 Personel
Arkeolog (ARK) 13 Personel
Müze Araştırmacısı (MÜZAR) 6 Personel
Mimar (MMR) 4 Personel
Mühendis (MHDS 1-4) 16 Personel
Tekniker (TKNKR 1-4) 7 Personel
Teknisyen (TKNS 1-5) 21 Personel
GENEL TOPLAM 569 Personel