Memur olmak isteyenlere fırsat: Kültür ve turizm Bakanlığı 569 personel alacak

SINAVSIZ 502 PERSONEL ALIMI: HANGİ KADROLARA YERLEŞTİRME YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımlanan ilk ilan kapsamında toplam 502 sözleşmeli personeli sadece KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav uygulamadan doğrudan istihdam edecek. Sınavsız olarak gerçekleştirilecek bu büyük alımda en yüksek kontenjan destek personeli ve büro personeli kadrolarına ayrılmış durumda.